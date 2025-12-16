El delantero Robert Lewandowski podría convertirse en nuevo refuerzo del Inter Miami luego que desde Polonia aseguren que la dirigencia del club estadounidense comenzó a moverse para evaluar una posible negociación, ya que, el contrato del atacante con el Barcelona se extiende hasta 2026.
¡Bombazo! Inter Miami quiere juntar a Lewandowski con Messi
Inter Miami ganó la MLS 2025 y ya piensa en la renovación para el próximo año. El equipo de Messi puso el ojo en Lewandowski y quiere sumarlo para las Garzas.