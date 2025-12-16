¡Bombazo! Inter Miami quiere juntar a Lewandowski con Messi

Si bien el vínculo del delantero con la entidad española aún tiene vigencia, el interés del Inter Miami surge como una alternativa concreta para el futuro inmediato del goleador, cuyo nombre vuelve a aparecer con fuerza en el mercado internacional.

La posible llegada de Lewandowski representaría un salto de calidad para el Inter Miami, que ya logró captar la atención global con la incorporación de Lionel Messi y otras figuras de renombre. En ese escenario, la eventual sociedad entre el capitán argentino y el experimentado delantero europeo conformaría una de las duplas más atractivas del fútbol actual, tanto por su jerarquía como por su impacto mediático.