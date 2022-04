Libertadores: Conmebol confirmó que se juega Sporting Cristal vs. Flamengo

Más allá de que a última hora del lunes habían dado garantías para los partidos de esta semana, incluyendo el de River, las protestas se acrecentaron en las últimas horas y eso motivó al Gobierno a decretar un toque de queda para toda la jornada de martes. Y a eso se le sumó la palabra del Ministro de Justicia, en una entrevista radial, que había asegurado que Sporting Cristal vs. Flamengo iba a postergarse.

"No olvidemos que en medidas excepcionales hay acciones extraordinarias que se deben adpotar. Un partido de fútbol no puede anteponerse a la tranquilidad del país", sostuvo Félix Chero, aunque eso no prosperó tras la comunicación oficial de la Conmebol.

Qué pasa en Perú y por qué se podían suspender los partidos de Copa Libertadores 2022

Desde hace ya varios días, la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú realizó un paro total por el fuerte alzamiento del precio del combustible. En algunas vías, como la Carretera Central y Manchay, se desató la violencia entre la policía y los manifestantes. También explotaron los saqueos en las tiendas del centro de la ciudad por el aumento de la comida y los bienes básicos. Se registraron destrozos y daños a la propiedad privada.

Posible formación de Sporting Cristal

Titulares

(12) Renato Solís

(5) Omar Merlo

(29) Nilson Loyola

(2) Johan Madrid

(4) Gianfranco Chávez

(7) Horacio Calcaterra

(17) Christofer Gonzáles

(27) Yoshimar Yotún

(16) Jesús Castillo

(11) Irven Ávila

(30) Carlos Liza

Entrenador: Roberto Mosquera

Posible formación de Flamengo

Titulares

(45) Hugo Souza

(22) Rodinei

(15) Fabrício Bruno

(23) David Luiz

(16) Filipe Luís

(35) João Gomes

(18) Andreas Pereira

(14) Giorgian De Arrascaeta

(13) Lázaro

(9) Gabriel Barbosa

(27) Bruno Henrique

Entrenador: Paulo Sousa

Hora, TV de Sporting Cristal vs Flamengo

Hora: 21:30hs.

TV: Fox Sports 2 y Star+

En qué estadio jugarán Sporting Cristal vs Flamengo

Sporting Cristal vs Flamengo disputarán el partido en el estadio Nacional de Lima, en donde Sporting Cristal jugará de local.

Árbitro para Sporting Cristal vs Flamengo

Para el partido entre Sporting Cristal vs Flamengo el árbitro será Jhon Ospina Londoño