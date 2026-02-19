Lautaro Martínez se lesionó y encendió las alarmas en la Selección

Sin embargo, el director técnico rumano brindó declaraciones ante la prensa luego del cotejo y encendió las alarmas en el conjunto comandado por Lionel Scaloni, con la Copa de Mundo en el horizonte.

“Perdimos a Lautaro; se lesionó. Pero hay otros jugadores con problemas; los evaluaremos mañana. Es una lesión bastante grave”, exclamó el DT del Inter con muestras de preocupación en el rostro al sufrir la baja de su goleador.

Si bien todavía Martínez debe someterse a los estudios médicos correspondientes, se espera que el delantero albiceleste no sea de la partida en el duelo de vuelta contra Bodo Glimt, el cual se llevará a cabo el martes 24 de febrero en el estadio Giuseppe Meazza, a partir de las 17:00.

En principio, el ex Racing, según los tiempos de recuperación para este tipo de lesiones, regresaría a las canchas justo antes de que Argentina se enfrente a España por la Finalissima, duelo pactado para fines de marzo, por lo que habrá que esperar para saber si Sacloni decide contar con el goleador.