El equipo Sub 19 femenino de hockey sobre césped de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se consagró campeón del Campeonato Argentino de Clubes Sub 19 B, que se disputó en la provincia de Neuquén. En una final apasionante, Las Patitas vencieron a Los Tarcos por 4 a 2, con los cuatro goles convertidos por Pía Tadini, figura indiscutida del encuentro.
Las Patitas ganaron el Argentino Sub-19 B en Neuquén
