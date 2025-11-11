Las Patitas ganaron el Argentino Sub-19 B en Neuquén

El conjunto sanjuanino, dirigido por Exequiel Guevara junto a Juliano Tiscornia, protagonizó un torneo muy parejo en el que demostró compromiso, orden táctico y un excelente rendimiento colectivo.

En su debut, las jugadoras de UNSJ igualaron 1 a 1 frente a Tucumán Rugby Club, con gol de Martina Tapia, quien se incorporó como refuerzo desde Tristán Suárez. En la segunda jornada, Universidad goleó 5 a 1 a Alta Barda, con conquistas de Constanza Ortis, Catalina Lozano, Melisa Acosta y un doblete de Martina Tapia.