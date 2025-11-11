"
Las Patitas ganaron el Argentino Sub-19 B en Neuquén

Universidad se consagró en el Campeonato Argentino de Clubes Sub-19 B femenino de hockey sobre césped y consiguieron el ascenso.

El equipo Sub 19 femenino de hockey sobre césped de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se consagró campeón del Campeonato Argentino de Clubes Sub 19 B, que se disputó en la provincia de Neuquén. En una final apasionante, Las Patitas vencieron a Los Tarcos por 4 a 2, con los cuatro goles convertidos por Pía Tadini, figura indiscutida del encuentro.

El conjunto sanjuanino, dirigido por Exequiel Guevara junto a Juliano Tiscornia, protagonizó un torneo muy parejo en el que demostró compromiso, orden táctico y un excelente rendimiento colectivo.

En su debut, las jugadoras de UNSJ igualaron 1 a 1 frente a Tucumán Rugby Club, con gol de Martina Tapia, quien se incorporó como refuerzo desde Tristán Suárez. En la segunda jornada, Universidad goleó 5 a 1 a Alta Barda, con conquistas de Constanza Ortis, Catalina Lozano, Melisa Acosta y un doblete de Martina Tapia.

El tercer partido fue adverso para las sanjuaninas, que cayeron 3 a 2 ante Sporting, con tantos de Melisa Acosta y Pía Tadini. Sin embargo, esa derrota sirvió como punto de inflexión para el equipo, que recuperó su mejor versión en la semifinal frente a Monte Hermoso, donde se impuso 3 a 2 gracias a los goles de Melisa Acosta, Sofía Chancay y Martina Tapia.

En la final, Las Patitas mostraron toda su jerarquía y contundencia ofensiva. Con cuatro goles de Pía Tadini, vencieron a Los Tarcos y levantaron la copa que las consagra como campeonas argentinas Sub 19 B.

