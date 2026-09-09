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Desamparados ganó en Pocito y quedó a dos puntos del líder Alianza

El Víbora venció 1-0 a Deportivo Carpintería en el partido pendiente de la fecha 12 del Clausura y alcanzó los 29 puntos. Así, quedó a solo dos unidades de Alianza, el líder del torneo.

Sportivo Desamparados dio un paso importante en su pelea por el Clausura del fútbol sanjuanino. Este miércoles por la tarde, el Víbora aprovechó el partido pendiente de la fecha 12 y derrotó 1-0 a Deportivo Carpintería, resultado que lo dejó nuevamente muy cerca de la cima.

El equipo puyutano fue superior durante buena parte del encuentro, generó las situaciones más claras y terminó encontrando el triunfo en el tramo final.

Cuando parecía que el partido se encaminaba al empate, a los 38 minutos del segundo tiempo, Santiago Tello llegó hasta el fondo y sacó un centro atrás. En el intento de despejar, Federico Molina terminó metiendo la pelota contra su propio arco y marcó el único gol de la tarde.

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Con esos tres puntos, Desamparados llegó a 29 unidades y quedó a apenas dos puntos de Alianza, que lidera el Clausura con 31.

Detrás aparecen Rivadavia con 24, Minero con 23, 9 de Julio y Trinidad con 20, Marquesado con 19 y Villa Ibáñez con 18, todos dentro de los puestos de clasificación.

La victoria tuvo además un significado especial para el plantel de Desamparados. El triunfo fue dedicado a Lucas Ceballos, capitán y referente del equipo, quien atraviesa un duro momento después de la lesión que sufrió el domingo durante el partido ante General Belgrano de Media Agua, por el Regional Amateur.

El defensor recibió el alta médica el lunes luego de permanecer bajo observación por el fuerte golpe que sufrió en el rostro. Sin embargo, los estudios posteriores determinaron que había sufrido dos fracturas faciales y que deberá someterse a una cirugía.

La intervención y el posterior proceso de recuperación lo mantendrán varias semanas alejado de las canchas, en una baja importante para el equipo puyutano.

Por eso, el triunfo ante Carpintería terminó teniendo un condimento especial. Desamparados ganó y, al mismo tiempo, acompañó a su capitán en este momento difícil, mientras Ceballos se prepara para afrontar la operación y comenzar su recuperación.

Con el Clausura cada vez más apretado, el Víbora sumó tres puntos que pueden resultar determinantes en la pelea por los primeros lugares.

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