Desamparados ganó en Pocito y quedó a dos puntos del líder Alianza

Con esos tres puntos, Desamparados llegó a 29 unidades y quedó a apenas dos puntos de Alianza, que lidera el Clausura con 31.

Detrás aparecen Rivadavia con 24, Minero con 23, 9 de Julio y Trinidad con 20, Marquesado con 19 y Villa Ibáñez con 18, todos dentro de los puestos de clasificación.

La victoria tuvo además un significado especial para el plantel de Desamparados. El triunfo fue dedicado a Lucas Ceballos, capitán y referente del equipo, quien atraviesa un duro momento después de la lesión que sufrió el domingo durante el partido ante General Belgrano de Media Agua, por el Regional Amateur.

El defensor recibió el alta médica el lunes luego de permanecer bajo observación por el fuerte golpe que sufrió en el rostro. Sin embargo, los estudios posteriores determinaron que había sufrido dos fracturas faciales y que deberá someterse a una cirugía.

La intervención y el posterior proceso de recuperación lo mantendrán varias semanas alejado de las canchas, en una baja importante para el equipo puyutano.

Por eso, el triunfo ante Carpintería terminó teniendo un condimento especial. Desamparados ganó y, al mismo tiempo, acompañó a su capitán en este momento difícil, mientras Ceballos se prepara para afrontar la operación y comenzar su recuperación.

Con el Clausura cada vez más apretado, el Víbora sumó tres puntos que pueden resultar determinantes en la pelea por los primeros lugares.