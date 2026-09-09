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San Juan 8 > Policiales > Difunta Correa

Lo frenaron en Difunta Correa y descubrieron con 80 kilos de carne en bolsas

El procedimiento se realizó en el control fitosanitario Difunta Correa. El conductor, oriundo de Caucete, trasladaba la carne vacuna en tres bolsas de arpillera y no contaba con documentación sanitaria.

Un control de rutina en el ingreso a San Juan terminó con el secuestro de unos 80 kilos de carne vacuna que eran transportados sin cadena de frío ni documentación sanitaria. El procedimiento ocurrió este miércoles alrededor de las 20:30 en el control fitosanitario Difunta Correa, donde personal de la Unidad Rural N°1 Vallecito realizaba tareas de prevención.

Los efectivos detuvieron un Volkswagen Gol conducido por un hombre mayor de edad, oriundo de Caucete, y solicitaron la documentación correspondiente del vehículo.

Fue entonces cuando observaron en el asiento trasero tres bolsas de arpillera tapadas. Al preguntarle al conductor qué llevaba, manifestó que se trataba de carne vacuna.

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Los policías constataron que la carga, estimada en 80 kilos, era trasladada sin las condiciones de refrigeración necesarias y sin documentación sanitaria que acreditara su procedencia y transporte.

Ante la situación, se labró un expediente por una presunta infracción a los artículos 162 inciso C y 163 de la Ley 941-R y se dio intervención al Juzgado de Paz de Caucete, que quedó a cargo de las actuaciones.

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