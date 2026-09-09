Un control de rutina en el ingreso a San Juan terminó con el secuestro de unos 80 kilos de carne vacuna que eran transportados sin cadena de frío ni documentación sanitaria. El procedimiento ocurrió este miércoles alrededor de las 20:30 en el control fitosanitario Difunta Correa, donde personal de la Unidad Rural N°1 Vallecito realizaba tareas de prevención.
Lo frenaron en Difunta Correa y descubrieron con 80 kilos de carne en bolsas
El procedimiento se realizó en el control fitosanitario Difunta Correa. El conductor, oriundo de Caucete, trasladaba la carne vacuna en tres bolsas de arpillera y no contaba con documentación sanitaria.