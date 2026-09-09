El turf sanjuanino se prepara para un Clásico Sarmiento multitudinario

El Clásico Sarmiento reunirá a ejemplares provenientes de San Juan, Mendoza, San Luis y Córdoba, en una competencia que se perfila como uno de los grandes atractivos de la temporada del turf sanjuanino.

Entre los nombres que aparecen como protagonistas está Endo Verde, entrenado por Sergio Perona. El caballo ya conoce la competencia, ya que fue segundo en la edición 2025, y llega con antecedentes importantes luego de ganar recientemente el Patrono Santiago y el Vendimia.

Por Mendoza estarán Agavero y Emblematicu, mientras que San Luis tendrá como representantes a Barolito y Quality Boy. Desde Córdoba llegará Don Nitrato.

La nómina se completa con A Mares, Baby Indal, Butan Nat, Ettore, Frangelico, Señor Importante, Te Super Adora y Teatro Lleno.

La edición 2025 quedó en manos de Solicitadísimo, conducido por Juan Carlos “Chupino” Noriega. En aquella carrera, Endo Verde terminó segundo y ahora tendrá la posibilidad de volver a buscar el triunfo en una edición que tendrá una largada mucho más numerosa.

Además del Clásico Sarmiento, el programa de este viernes contempla 12 carreras, por lo que se espera una jornada extensa y con una importante presencia de aficionados.

Con 14 caballos en los partidores y representantes de cuatro provincias, el tradicional clásico se prepara para una edición que tendrá como principal atractivo una de las largadas más numerosas de los últimos años.