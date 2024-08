Las mejores frases de Marcelo Gallardo en su debut

Napoleón, como lo apodó el relator partidario Atilio Costa Febre, le devolvió rápidamente la pared: "Gracias a todos por estar presentes acá. Tenía mucho para decir, pero quiero tratar de ser breve. Yo siempre digo lo que siento. Y ahora siento muchísima emoción. Tengo sentimientos encontrados. No hace mucho que me fui, pero parece que nunca me fui. Volver al club y recorrer el mundo River me hace sentir en casa".

Acto seguido, fue contundente respecto de los pasos venideros en las competencias que afrontará en el segundo semestre. "Tenemos que recuperar el espíritu de club y de equipo, hay que recuperar el deseo de seguir construyendo. Con nuestro CT vamos a dar el 100 por ciento de nuestras posibilidades. Si nos va muy bien a todos, vamos a ser felices. A eso vamos a apuntar", señaló, y volvió a hacer hincapié en los agradecimientos: "Les quiero dar las gracias a todos y en especial a mi viejo, que hoy no pudo venir, pero lo vamos a tener de vuelta por acá pronto". Cabe aclarar que Máximo, quien fue entrenador del Senior, atraviesa un problema de salud que no le permitió asistir.

La Libertadores, en la mira de Marcelo Gallardo tras su regreso a River

El Muñeco, rodeado por los 14 trofeos que acumuló en su primera etapa como entrenador y a metros de la estatua de bronce que le hicieron los hinchas por haberle ganado la final de la Libertadores 2018 a Boca en Madrid, tocó una fibra sensible para los fanáticos más pasionales y se refirió a las expectativas que tiene el equipo de trabajo para los octavos de final ante Talleres, que se disputarán el 14 y el 21 de agosto.

"Esa es la ilusión de todos. Para mi no hay ninguna revancha. Simplemente voy viendo lo mejor para mi carrera. Estar acá es un privilegio. La pregunta de la Copa se genera lógicamente. Vamos a hacer todo lo posible para jugar las siguientes instancias. La ilusión de todos es ganar la Libertadores", indicó.

Sin embargo, decidió ponerle un pequeño freno debido a la escala previa que deberá afrontar el próximo domingo de local: "Los cruces directos nos estimulan. Hay que prepararse. No podés llegar mal a un partido. Con Huracán va a ser una buena medida para afrontar los octavos de final".

La palabra de Marcelo Gallardo sobre los próximos refuerzos de River

El flamante entrenador también tuvo tiempo de explicar la situación de las incorporaciones que se pondrán a disposición suya al cabo de esta semana. Mientras se hacía la presentación, Germán Pezzella se realizó la revisión médica para llegar al club por 4 millones de euros. Además, Maximiliano Meza, de Rayados de Monterrey, viajará al país para formalizar su contratación con el Millonario. A su vez, la dirigencia acordó económicamente con Inter de Brasil por el pase del lateral derecho Fabricio Bustos. "Lo de Germán ya está hecho. Lo de Maxi Meza está avanzado y va a llegar en estos días. Lo demás se está trabajando", deslizó.

"Que se sientan identificados": el mensaje final de Marcelo Gallardo para los hinchas de River

Previo a recibir una camiseta de regalo de la dirigencia y sentir el olor del césped del Monumental nuevamente, el Muñeco le habló cara a cara a los hinchas que siguieron la transmisión del evento o faltaron a algún compromiso para apersonarse en Núñez.

"Hablar del hincha de River es sentir un privilegio enorme. Lo han demostrado a lo largo de toda mi carrera y se ha potenciado cuando fui entrenador. En este año y medio siempre me mostraron muchísimo amor y afecto. Eso se los quiero retribuir de todo corazón tratando de que ellos se sientan identificados con el equipo. Ese es mi trabajo. Tenemos muchísimas ganas de poder expresarlo en estos partidos que vienen", concluyó.