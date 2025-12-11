Las Leoncitas jugarán la final del Mundial Junior en Chile

El primer cuarto fue marcado por la paridad, aunque la jugada de mayor peligro favoreció a China, con la arquera Mercedes Artola desviando un córner corto que traía mucho peligro.

El conjunto asiático comenzó a dominar el juego en el segundo parcial, con un remate que llegó a impactar dos veces en el travesaño, antes de que la defensora Chiara Ambrosini pudiera despejar la bocha sobre la línea.

Aunque no tuvo grandes llegadas en todo el primer tiempo, Argentina se puso en ventaja en el tercer cuarto. Fue a los 36 minutos, cuando la delantera mendocina Milagros Alastra convirtió de arrastrada para poner el 1-0.

A los 45 minutos, con el tercer parcial a punto de llegar a su fin, una jugada asociada entre las delanteras de Italiano Zoe Díaz y Lara Casas terminó en el tanto de la primera de ellas, que envió al conjunto albiceleste con una ventaja considerable al último descanso.

Llegado el último cuarto, una nueva arrastrada de Alastra, a los 53 minutos, sentenció la goleada en favor del conjunto argentino y la clasificación a la final del Mundial Junior de Santiago de Chile 2023.

La última instancia marcará un nuevo enfrentamiento entre argentinas y neerlandesas en la final del título juvenil femenino, con un historial negativo para las sudamericanas: perdieron las cuatro finales que disputaron hasta el momento, con el sueño de torcer la historia en el próximo partido por la copa.