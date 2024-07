Las definiciones de Dibu Martínez, previo a la final de la Copa América

¿Qué piensa de los penales?: "Obviamente, para mí son 100% suerte. Podés estudiar mucho, pero no todos los penales son iguales. He agarrado algunos que eran lo opuesto a lo que había estudiado, a veces no te acordás después de 120'... Tengo un gran entrenador de arqueros y un grupo de compañeros que me ayudan a tomar más fácil la decisión. Los penales tenemos que estar al tiempo, al momento justo, depende de cómo es el impacto... Si salís antes podés no agarrarlo y si está bien pateado es difícil. Trato de mirar la pelota no tanto al jugador".

Los penales contra los colombianos: "Fue un partido más (el de la Copa América 2021). He ganado seis o siete tandas y no me quedé con rencor. Trato de ganarlas, hago todo para ganarlas y voy a la siguiente, no me quedo con el pasado sino con lo que va a venir"

Las claves de la final: "Debemos jugar nuestro partido, sabemos nuestras armas que es jugar al fútbol, tenemos un pie muy bueno. Sabemos que cando lo usamos bien y tenemos concentración, contamos con un plus. Tenemos al mejor. Debemos tratar de evitarles las armas al los que son muchísimos. Después, vos tenés un plan de final, pero en esto hay siempre tensión y el que menos tensionado esté ganar".

El momento de su carrera: "Voy a jugar mi cuarta final a esta edad, no lo hubiera planificado nunca. Desde los 12 años que fui a la pensión del Rojo y a los 17, a Inglaterra. Costó más de lo que esperaban, pero el fútbol te da esos caminos, no cambiaría mi carrera para nada. Estoy muy ilusionado con jugar la final, como si fuera la primera. Es la primera que jugeo con gente porque en la anterior eran muy pocos. Ahora tengo a mi familia, a mi nena que la anterior Copa América no estuvo y me perdi el nacimiento".

Más sobre Colombia: "Sabemos la zurda que tiene James Rodríguez, es una de las mejores del mundo. Trabajaré un poco más con el entrenador de arqueros el juego aéreo, ayudaré más a mis compañeros en esa faceta, Es un paso que aun no di en esta Copa América: podría haber salido un poco más. Intentaré trabajarlo, ver las opciones, pero no sólo el juego aéreo, Colombia: tienen balas por las bandas, un delantero que aguanta todor".

La experiencia en finales: "Todos tienen un plan hasta que se juega la final. Ahí está la tensión de la gente, el calor, hay muchos factores que en una final no se ven... Lo único que tenemos es la experiencia de haber jugado finales y ganado, pero tenemos compañeros que no pudieron ganarlas. Las finales se juegan, se tratan de ganar. Cuando empiezan ya no hay más plan: se juega directo y cuando las cosas no salen, el corazón es gran parte de todo".

Cómo vivieron los partidos: "Para mi cuando jugás 11 contra 11 con 38° de calor son todos complicados. Ecuador nos planteó un juego muy físico: no podíamos entrarle por ningun lado y se merecía el empate, mínimo. Canadá hizo otro muy bieno, tiene gran entrenador que conocía del Leeds, Uruguay sabemos lo bravo que son, Brasil tiene calidad individual, son todos difíciles. Colombia tiene grandes jugadores ocmo James, Luis Diaz... Son finales, toque quien toque iba a ser difícil".

El estado del campo: "El campo no cambia nada, de última me quedará enganchado el pie en la entrada en calor, no hace falta verlo hoy, ja".

Sobre los incidentes en Uruguay-Colombia: "Scaloni habló muy bien, a nosotros nos pasó en Brasil, tenía familiares cerca de lo ocurrido, gente que le pegaba batazos a los chicos y mujeres. Es feo de verlo, no es algo que planearía hacerlo con mis compañeros. Pero si ves a tus nenes, tus padres, tus mujeres, es una reacción normal la de Darwin, Olivera, estoy triste y de acuerdo con ellos, no digo que haría lo mismo pero apoyo a los jugadores de Uruguay. Mañana será una final, puede tomar más alcohol, tenemos que reforzar un poco la seguridad y dividir más la gente de Argentina y Colombia para evitar peleas y poder disfrutar. Al final se gana o se pierde, pero hay que disfrutar que están los dos en una final".

La diferencia con la Copa América 2021 y el nacimiento de Ava: "La Copa América pasada estábamos en el predio de AFA hace 40 días, le había prometido a mi mujer que iba a estar en el nacimiento... Cuando le preguntaste a la gente y el staff, gran parte de ellos acompañaron en ese momento. Hoy en día la tengo acá conmigo. Siempre busco motivaciones. Ella saldrá conmigo mañana al a cancha, ese día ella será gran parte".

Su rutina dentro de la concentración: "Soy un tipo al que le gusta andar por todas las habitaciones, staff, utileros, médicos... Estamos todos en el mismo barco. Ser campeon de todo no significa no estar motivado. Estoy más motivado hoy que en la previa de la Copa América pasada. Y lo piensan muchos compañeros. A la hora de que dicen que estamos relajados por ser campeones de Copa América y Mundial están totalmente equivocados".

Ser el superhéroe de los chicos: "Lo de los chicos es lo que más rescato, lo que más me llena el corazón. Fui un niño, he ido a un club a que un jugador me firmara una camsieta, y si veo a un chico llorando, tengo que parar... Que todos hagan tu bailecito me llena la motivación. Me dan ganas de hacerlo. No es por los rivales ni las gradas, uno piensa en los chicos. Y a veces hay que motivarlos de alguna manera".

La motivación en cadena: "Los chicos nunca te van a insultar, ganes o pierdas serás su ídolo. La gente más grande ha vivido a otras selecciones. Ver a los chicos tan motivados, motiva a los padres. Y los padres, a nosotros. Mi papá me dice: "Nunca vi una unión tan grande entre los jugadores y la gente'. Y eso hace que juguemos un amistoso y querramso ganarlo, que juguemos en China y querramos ganar. Un día se va a acabar, pero mientras dure hay que seguir aprovechándolo y disfrutándolo".