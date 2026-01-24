"
Intenso operativo de rescate en Zonda y evacuados en Rivadavia

En Zonda unas 52 personas debieron ser socorridas por las crecidas. En tanto, en el barrio Los Penitentes, 10 familias fueron evacuadas. Gobierno y la Municipaidad de Rivadavia intervinieron en el operativo.

Un amplio operativo de rescate se desplegó durante la madrugada de este sábado en la Ruta Provincial Nº 12, entre el puente del Río Blanco y calle Las Moras, en el departamento Zonda, luego de que el cauce se desbordara y arrastrara varios vehículos con personas en su interior.

Gracias a la rápida y coordinada intervención de Policía de San Juan, Bomberos, Infantería, GERAS y Defensa Civil, se logró rescatar a 52 personas, entre ellas menores de edad, adultos y personas mayores, que se encontraban tanto en vehículos como en viviendas afectadas por la creciente.

Entre los rodados alcanzados por el agua se contabilizaron seis vehículos: cinco quedaron colindantes a la Ruta Nº 12, mientras que un automóvil Toyota de color blanco fue arrastrado hasta el interior de una finca. Además, un colectivo de la empresa El Libertador, línea 142, que transportaba pasajeros, fue alcanzado por la creciente y quedó imposibilitado de continuar su recorrido.

Evacuación en Barrio Los Penitentes: familias fueron rescatadas

En paralelo, se desarrolló un operativo de evacuación en el Barrio Los Penitentes, en el departamento Rivadavia, luego de que el ingreso de agua afectara varios domicilios de la zona.

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, y la Municipalidad de Rivadavia, desplegaron un operativo conjunto de asistencia y contención para atender a las familias afectadas, principalmente en la zona de La Bebida. De esta manera se logró evacuar de manera preventiva a alrededor de 10 familias, todas en buen estado de salud.

Las familias fueron trasladadas también al R.I.M. 22 y al refugio Rivadavia Sur, donde permanecen asistidas mientras se evalúa la situación en el lugar y se aguarda la mejora de las condiciones climáticas.

