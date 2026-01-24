Un amplio operativo de rescate se desplegó durante la madrugada de este sábado en la Ruta Provincial Nº 12, entre el puente del Río Blanco y calle Las Moras, en el departamento Zonda, luego de que el cauce se desbordara y arrastrara varios vehículos con personas en su interior.
Intenso operativo de rescate en Zonda y evacuados en Rivadavia
En Zonda unas 52 personas debieron ser socorridas por las crecidas. En tanto, en el barrio Los Penitentes, 10 familias fueron evacuadas. Gobierno y la Municipaidad de Rivadavia intervinieron en el operativo.