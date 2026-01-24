Intenso operativo de rescate en Zonda y evacuados en Rivadavia

Evacuación en Barrio Los Penitentes: familias fueron rescatadas

En paralelo, se desarrolló un operativo de evacuación en el Barrio Los Penitentes, en el departamento Rivadavia, luego de que el ingreso de agua afectara varios domicilios de la zona.

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, y la Municipalidad de Rivadavia, desplegaron un operativo conjunto de asistencia y contención para atender a las familias afectadas, principalmente en la zona de La Bebida. De esta manera se logró evacuar de manera preventiva a alrededor de 10 familias, todas en buen estado de salud.

Las familias fueron trasladadas también al R.I.M. 22 y al refugio Rivadavia Sur, donde permanecen asistidas mientras se evalúa la situación en el lugar y se aguarda la mejora de las condiciones climáticas.