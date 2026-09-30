La UBA le entregará el Doctor Honoris Causa a Lionel Messi

En este sentido, el rector de la casa de altos estudios, Ricardo Gelpi, expresó: “Más allá de lo que todas y todos los argentinos conocemos de Messi, independientemente de los números, las estadísticas que dan cuenta de su condición como deportista, queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional".

“Con esta distinción queremos destacar la trascendencia e influencia de quien, a través del deporte y más allá, ha obtenido los más destacados logros y se ha vuelto ejemplo de excelencia”, agregó Gelpi.

Además, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, consignó que el máximo goleador del Inter Miami y del Barcelona “supo transmitir los valores de la camiseta argentina y representarla con coraje y respeto, y así logró llevarla a lo más alto del fútbol mundial”.

“Pero este Doctorado Honoris Causa es un reconocimiento que trasciende su carrera futbolística. Es un homenaje y un agradecimiento que le brindamos desde la UBA, en nombre de toda la sociedad argentina”, concluyó Yacobitti.

La distinción será entregada en el partido de despedida de Messi, que se llevará a cabo el martes 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental.