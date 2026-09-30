Gualcamayo registró una ley de oro récord y abre un nuevo horizonte de exploración

La compañía señaló que el hallazgo representa un nuevo punto de exploración para Gualcamayo y que ahora deberá determinarse hasta dónde se extiende esta mineralización y cuál podría ser su aporte a las próximas etapas del proyecto. Para ello, las futuras campañas de perforación buscarán establecer su continuidad y evaluar su eventual incorporación a las estimaciones de recursos y reservas.

El resultado se suma a una base de recursos y reservas ya documentada. El informe técnico independiente NI 43-101 del Distrito Minero Gualcamayo, correspondiente a diciembre de 2025, registra 7,14 millones de onzas de oro en recursos medidos, indicados e inferidos. Además, identifica más de 3,1 millones de onzas en reservas probadas y probables de Carbonatos Profundos y otros yacimientos, junto con un inventario de 262.690 onzas recuperables en el valle de lixiviación.

Dentro de ese conjunto, Carbonatos Profundos reúne aproximadamente 4,86 millones de onzas en recursos y 2,43 millones de onzas en reservas probadas y probables. La estrategia planteada por la empresa apunta a ampliar esa base mediante nuevas tareas de exploración, mejorar el conocimiento geológico, delimitar recursos y evaluar su eventual conversión en reservas.

La campaña de perforación de 2026 ya superó los 19.000 metros sobre un total previsto de más de 26.000 metros, con cuatro equipos trabajando de manera simultánea. Los trabajos incluyen perforaciones geotécnicas, de definición y de exploración, destinadas a obtener muestras para ensayos metalúrgicos, información para el diseño subterráneo y nuevos datos sobre los recursos de Carbonatos Profundos.

El sondaje que permitió detectar la alta ley fue realizado desde una galería subterránea ubicada a unos 700 metros del acceso principal. El intervalo de alta ley comenzó en el metro 138 del pozo y, según la compañía, la presencia de oro visible, los elevados contenidos de plata y la ubicación de la mineralización en el contacto entre calizas y lutitas aportan información para definir las próximas etapas de exploración.

Desde Minas Argentinas explicaron que el resultado presenta características compatibles con la interpretación geológica que vienen desarrollando para este tipo de depósito. La empresa indicó que continuará con las perforaciones para conocer la continuidad de la mineralización y determinar qué impacto podría tener en la futura secuencia de explotación y en las variables económicas de Carbonatos Profundos.

Carbonatos Profundos contempla el desarrollo de una nueva mina subterránea y una planta de oxidación a presión (POX) para el tratamiento del mineral. El plan comunicado por Minas Argentinas prevé una inversión de USD 665 millones y ubica el inicio de la producción comercial entre 2030 y 2031.

El proyecto fue incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante la Resolución 6/2026 del Ministerio de Economía. Durante la construcción, la compañía prevé la generación de más de 1.500 puestos de trabajo y, posteriormente, una etapa productiva proyectada en tres décadas, con una producción promedio de 166.000 onzas anuales y exportaciones por más de USD 26.000 millones.