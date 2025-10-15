La Superliga masculina se definirá en el Aldo Cantoni

La definición será al mejor de tres partidos. El primer juego se disputará este viernes 17 de octubre, a las 22 horas. El segundo, que puede ser definitivo (si el ganador del primero repite victoria), será el domingo 19, desde las 20 horas. De ser necesario, el tercer juego se dará el viernes 24 a las 22.

estadio cantoni parquet

Valenciano es el vigente campeón y en semifinales venció a Olimpia, finalista de la edición 2024. Por su lado, Richet le ganó por penales a Altos de San Juan. Los interesados en asistir a los encuentros podrán adquirir sus entradas en boleterías del estadio (precios a confirmar).