La Superliga masculina se definirá en el Aldo Cantoni

El estadio cubierto Aldo Cantoni será el escenario deportivo donde se jugarán las finales de la Superliga Masculina 2025. Es el torneo más importante de hockey sobre patines de Argentina, a nivel de clubes, y oficial para Confederación Argentina de Patinaje. El campeón será un equipo sanjuanino, porque Centro Valenciano y Richet Zapata son los finalistas.
Valenciano y Richet jugarán las finales de la Superliga masculina de hockey sobre patines en el Cantoni. El femenino y la Copa Nacional se definirán en Social.