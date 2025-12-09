La Selección sanjuanina, subcampeona en el Nacional femenino

El debut fue arrollador: San Juan se impuso 10 a 1 ante Tucumán, resultado que marcó el ritmo con el que afrontaría el resto del certamen. Luego, una nueva goleada por 8 a 1 frente a la Liga Posadeña consolidó su liderazgo en el grupo. El cierre de la fase inicial llegó con un empate 2 a 2 frente a la selección de Rosario, ya clasificada a semifinales, en un partido que permitió medir el carácter competitivo del equipo cuyano.

San Juan - femenina 2 - futsal 2025

En semifinales, se vivió un duelo vibrante frente a Villa Mercedes. Tras igualar 3 a 3 en tiempo reglamentario, San Juan mostró temple en la tanda de penales y selló su pase a la final con un ajustado 5 a 4 que desató la emoción del plantel.