SANJUANINA

La Selección sanjuanina, subcampeona en el Nacional femenino

La Selección sanjuanina femenina de futsal terminó en el segundo lugar en el Nacional femenino jugado en Rosario. Cayó 3 a 1 en la final ante Bariloche.

La selección femenina de futsal de San Juan protagonizó una actuación histórica en Rosario al quedarse con el subcampeonato en su participación en el Primer Nacional de la disciplina. Con Marcelo Vega al frente del equipo, el conjunto sanjuanino demostró un crecimiento sostenido y dejó en claro que el futsal provincial atraviesa uno de sus mejores momentos.

El debut fue arrollador: San Juan se impuso 10 a 1 ante Tucumán, resultado que marcó el ritmo con el que afrontaría el resto del certamen. Luego, una nueva goleada por 8 a 1 frente a la Liga Posadeña consolidó su liderazgo en el grupo. El cierre de la fase inicial llegó con un empate 2 a 2 frente a la selección de Rosario, ya clasificada a semifinales, en un partido que permitió medir el carácter competitivo del equipo cuyano.

San Juan - femenina 2 - futsal 2025

En semifinales, se vivió un duelo vibrante frente a Villa Mercedes. Tras igualar 3 a 3 en tiempo reglamentario, San Juan mostró temple en la tanda de penales y selló su pase a la final con un ajustado 5 a 4 que desató la emoción del plantel.

El encuentro decisivo se disputó ante Bariloche, que logró imponerse por 3 a 1 y cortar la racha victoriosa de las sanjuaninas. Pese a la derrota, el subcampeonato representa un logro enorme para una selección que, en su debut nacional, se posicionó entre las mejores del país.

El plantel estuvo integrado por Ruth Garin, Guadalupe Gómez, Melany Lela, Sofía Oliva, Cecilia Villafañe, Karen Gaelotte, Gianela Castan, Virginia Jofré, Rosa Álvarez, Yazmín Chaparro, Evelyn Ribes, Paula Sosa y Evelin Gutiérrez. El cuerpo técnico se completó con Marcelo Vega como entrenador principal, Matías Pérez como ayudante y Ariadna Calisse como kinesióloga.

