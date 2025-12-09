La selección femenina de futsal de San Juan protagonizó una actuación histórica en Rosario al quedarse con el subcampeonato en su participación en el Primer Nacional de la disciplina. Con Marcelo Vega al frente del equipo, el conjunto sanjuanino demostró un crecimiento sostenido y dejó en claro que el futsal provincial atraviesa uno de sus mejores momentos.
La Selección sanjuanina, subcampeona en el Nacional femenino
La Selección sanjuanina femenina de futsal terminó en el segundo lugar en el Nacional femenino jugado en Rosario. Cayó 3 a 1 en la final ante Bariloche.