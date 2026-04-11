"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Selección

La Selección Argentina Sub-17 fue goleada por Brasil

El equipo de Diego Placente sufrió una dura derrota por 3-0 en un partido por la fecha 4 del grupo B y no pudo asegurar su lugar en el Mundial de noviembre.

La Selección Argentina Sub-17 fue goleada por 3-0 frente a Brasil este viernes, por la fecha 4 del grupo B del Sudamericano de la categoría, y no pudo sellar en esta jornada la clasificación al Mundial, que se disputará en Qatar durante noviembre. En el final los jugadores se pelearon y el árbitro expulsó a un futbolista de River.

El conjunto nacional no pudo asegurar su lugar en la Fase Final del torneo, aunque quedó segundo en la zona con 6 puntos, por delante de Venezuela (4), Bolivia (4) y Perú (0). En la última fecha buscará meterse en semifinales y también picar su boleto rumbo a la Copa del Mundo que, desde 2025, se disputa anualmente.

Además, sobre el final se desató una pelea entre los juveniles de ambos seleccionados debido a algunas cargadas que hicieron los jugadores de Brasil contra los argentinos. Por ese enfrentamiento se fue expulsado el extremo Tobías Goytia, quien no jugará frente a Bolivia.

Te puede interesar...

Los tantos de la Canarinha los marcaron Riquelme Henrique, quien anotó un doblete, y Eduardo. El seleccionado brasileño está invicto en el certamen que se disputa en Paraguay y con puntaje perfecto.

No es casualidad que varios futbolistas de la Verdeamarela lleven el apellido del actual presidente de Boca. Su destacada carrera como futbolista influyó a la hora de llamar a varios niños en el inicio de este siglo. Sin embargo, no todos fueron nombrados tal como es escribe y algunos tienen modificaciones: en el registro de 2023 de la IBGE se informó que había 2.683 Rikelme, otros 500 Rikelmy, 421 Rickelmi, 354 Riquelmy, 201 Rickelme y otras 106 Ryquelme.

Hay que tener en cuenta que son siete los boletos a repartir para la Copa del Mundo, que serán para los dos mejores de cada zona, que además avanzarán a las semifinales. A su vez, los otros tres lugares se disputarán entre los terceros y cuartos de cada grupo, que pelearán por los puestos del 5° al 8° lugar, ya que el quinto, sexto y séptimo también avanzarán a certamen de Qatar. Los últimos de la fase de grupos quedarán eliminados.

En la última fecha, la Albiceleste se cruzará con Bolivia en el estadio CARFEM de Ypané, mientras que los brasileños chocarán con Venezuela en el estadio Ameliano de Villeta. Ambos duelos iniciarán el domingo desde las 17 (hora argentina). Por su parte, Perú, ya eliminado, quedará libre.

FUENTE: TyC Sports

Temas

Te puede interesar