Los tantos de la Canarinha los marcaron Riquelme Henrique, quien anotó un doblete, y Eduardo. El seleccionado brasileño está invicto en el certamen que se disputa en Paraguay y con puntaje perfecto.

No es casualidad que varios futbolistas de la Verdeamarela lleven el apellido del actual presidente de Boca. Su destacada carrera como futbolista influyó a la hora de llamar a varios niños en el inicio de este siglo. Sin embargo, no todos fueron nombrados tal como es escribe y algunos tienen modificaciones: en el registro de 2023 de la IBGE se informó que había 2.683 Rikelme, otros 500 Rikelmy, 421 Rickelmi, 354 Riquelmy, 201 Rickelme y otras 106 Ryquelme.

Hay que tener en cuenta que son siete los boletos a repartir para la Copa del Mundo, que serán para los dos mejores de cada zona, que además avanzarán a las semifinales. A su vez, los otros tres lugares se disputarán entre los terceros y cuartos de cada grupo, que pelearán por los puestos del 5° al 8° lugar, ya que el quinto, sexto y séptimo también avanzarán a certamen de Qatar. Los últimos de la fase de grupos quedarán eliminados.

En la última fecha, la Albiceleste se cruzará con Bolivia en el estadio CARFEM de Ypané, mientras que los brasileños chocarán con Venezuela en el estadio Ameliano de Villeta. Ambos duelos iniciarán el domingo desde las 17 (hora argentina). Por su parte, Perú, ya eliminado, quedará libre.