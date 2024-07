La presidenta de Cipolletti fue amenazada de muerte

"Si no te vas del club, si no renuncias, cada bala es una para vos y las otras para los integrantes de tu familia”, indicó la nota que recibió la mandataria de un sobre que le dio en la mano un joven que le dijo: "A mí me pagaron para que le entregara esto, no tengo nada que ver".

Según informaron los medios locales, Del Río comentó acerca de lo sucedido: "Está la Policía dando vueltas por mi casa, verificando que estemos bien. No tengo miedo. Si fueron tan cobardes como para mandar un chico delante mío, con una camiseta, sin cubrirse la cara. Me entrega la nota y me dice que le habían pagado 10 lucas para entregar esa nota en mano. Es un chico de acá. El domingo seguramente lo voy a encontrar si va. No es muy difícil".