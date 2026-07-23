El TN se presentará por segunda vez en el año en el Circuito San Juan Villicum

La nueva visita del Turismo Nacional al escenario sanjuanino representa la octava presentación de la categoría en la provincia y ratifica el respaldo del Gobierno de San Juan para recibir competencias de primer nivel. Este tipo de eventos genera un importante movimiento de público y equipos provenientes de distintos puntos del país, con un impacto positivo en la actividad deportiva, turística, hotelera, gastronómica y comercial, entre otras.

La anterior presentación del TN en El Villicum se llevó a cabo el 3 de mayo, cuando se disputó la cuarta fecha del campeonato. En esa oportunidad, Exequiel Bastidas se impuso en la final de Clase 2 y Facundo Chapur hizo lo propio en Clase 3. Ambos consiguieron su primera victoria en el circuito sanjuanino, que recibió entonces por séptima vez a la categoría más federal del automovilismo argentino.

En Clase 2, el entrerriano Bastidas logró su primer triunfo en la divisional al mando de un Toyota Yaris, escoltado en el podio por Francisco Coltrinari y Juan Martín Eluchans. Por su parte, el cordobés Chapur ganó la final de Clase 3 con un Honda Civic preparado por Larrauri Racing, superando a Julián Santero y Jorge Barrio, quienes completaron el podio.