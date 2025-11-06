El Torneo Clausura de Primera división de la Liga Sanjuanina de Fútbol tuvo un apasionante cierre para conocer a los ocho clasificados a Playoff. Desamparados, Atenas, Carpintería, Alianza, Peñarol, Marquesado, Colón Junior y López Peláez jugarán por un lugar en la final. Unión fue el mejor y esperará en la definición.
San Juan 8 > Ovación > Torneo Clausura
Así quedaron los cruces de Playoff del Torneo Clausura
El Torneo Clausura cerró este miércoles y confirmó a los clasificados a Playoff. Ocho equipos se medirán por un lugar en la final ante Unión.