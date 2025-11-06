"
Así quedaron los cruces de Playoff del Torneo Clausura

El Torneo Clausura cerró este miércoles y confirmó a los clasificados a Playoff. Ocho equipos se medirán por un lugar en la final ante Unión.

El Torneo Clausura de Primera división de la Liga Sanjuanina de Fútbol tuvo un apasionante cierre para conocer a los ocho clasificados a Playoff. Desamparados, Atenas, Carpintería, Alianza, Peñarol, Marquesado, Colón Junior y López Peláez jugarán por un lugar en la final. Unión fue el mejor y esperará en la definición.

Los descensos se habían definido una fecha antes y quienes perdieron la categoría fueron Aberastain, Árbol Verde y Villa Obrera.

La fase de cuartos de final de los Playoff se jugará a partido único y en la cancha del equipo que terminó mejor ubicado en las posiciones.

Los cruces de cuartos de final:

Desamparados vs. López Peláez

Atenas vs. Colón Junior

Alianza vs. Peñarol

Carpintería vs. Marquesado

Resultados de la última fecha:

Colón 2 – Rivadavia 1

Juv. Zondina 1 – López Peláez 1

Villa Obrera 1 – Peñarol 4

Marquesado 2 – Desamparados 2

Árbol Verde 1 – Minero 2

Alianza 4 – Sarmiento 1

Unión 2 – Carpintería 0

Atenas 4 – San Lorenzo 0

9 de Julio 3 – Trinidad 0

