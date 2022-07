La Liga Sanjuanina confirmó al programación de la fecha 2

La fecha comenzará el sábado a las 16 con los cruces de Árbol Verde vs. Aberastain y San Lorenzo de Ullum vs. Desamparados. El domingo será el turno de Alianza vs. Marquesado, Trinidad vs. Juventud Unida, Colón vs. San Martín, Carpintería vs. Unión, Rivadavia vs. 9 de Julio, Del Bono vs. Juventud Zondina y Atenas vs. Sarmiento. La programación se completará el martes con Villa Obrera ante Peñarol.

Los resultados de la primera jornada dejaron a Alianza, Aberastain, 9 de Julio, Desamparados, Atenas y Del Bono en lo más alto de las posiciones.