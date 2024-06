El delantero, actualmente en Pachuca, asegura que su paso por el equipo argentino fue positivo, pero dejó polémicas frases, que desató la furia de los hinchas del club de Núñez. "River para mi fue un equipo más en mi carrera. Sinceramente, un gran equipo, es lo que mucha gente conoce, pero River fue un equipo más. Ya está.", comenzó diciendo.

Y, agregó: "Muchos dirán 'no te fue bien', marico, si no me fue bien que jugué 39 partidos, no sé cuántos minutos e hice 10 goles. No me hubiese ido bien si me hubiese ido como en Las Palmas, que jugué 15 partido e hice cero goles, eso si es que no te vaya bien, para colmo con 18 años. Vas, te traen, eres una apuesta y no haces ningún goles siendo delantero, eso si es que te vaya mal".