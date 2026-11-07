Tremendo triple choque en Chile dejó 12 muertos y 13 heridos

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el accidente involucró a tres vehículos, un colectivo, un automóvil particular y un camión tolva que transportaba áridos. La violencia del impacto provocó graves daños en los rodados y dejó a varias personas atrapadas entre los hierros.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, confirmó que el balance inicial era de 10 fallecidos y 15 heridos de distinta consideración. Por su parte, la delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, informó que entre los lesionados había dos menores de edad y que uno de los pacientes permanecía en riesgo vital.

Cuatro de los heridos presentaban lesiones de gravedad y fueron derivados a distintos centros asistenciales de San Antonio y Valparaíso para recibir atención médica.

La emergencia movilizó a unos 40 bomberos, aunque otros reportes elevaron la cifra a cerca de 50 efectivos, que trabajaron en las tareas de rescate y extracción de las víctimas.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, César Carreño, describió el episodio como una colisión de alta energía y explicó que las maniobras para liberar a las personas atrapadas se extendieron durante más de dos horas.

Debido a la magnitud del siniestro, la Ruta de la Fruta permaneció completamente cortada en ambos sentidos durante varias horas, mientras los equipos de emergencia realizaban las tareas de asistencia y las pericias correspondientes.

Los cuerpos de las víctimas fatales fueron trasladados a dependencias del Servicio Médico Legal de San Antonio, Valparaíso y Quillota.

La investigación quedó a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, que deberá establecer cómo se produjo la colisión y las responsabilidades correspondientes.

El fiscal Fred Silva se presentó en el lugar del accidente y confirmó que un testigo presencial ya había prestado declaración ante la Policía. Se trata de un conductor que circulaba por la zona y logró frenar antes de quedar involucrado en el choque.

En tanto, la Fiscalía descartó que el conductor del automóvil particular involucrado estuviera detenido. Según precisaron las autoridades, el hombre deberá declarar en calidad de testigo una vez que reciba el alta médica.

Las primeras informaciones indican que el impacto se habría producido entre el camión de alto tonelaje y el vehículo de transporte de pasajeros, aunque las circunstancias exactas todavía deben ser determinadas mediante las pericias.

Mientras continúan las actuaciones judiciales y policiales, las autoridades trabajan para esclarecer la mecánica del siniestro y confirmar la identidad de todas las víctimas de una de las tragedias viales más graves registradas recientemente en la región.