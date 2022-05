La durísima respuesta de un extenista a Rafael Nadal

respuesta tenista a rafael nadal.jpg

Entonces, el ex tenista ucraniano no dudó en responderle: "Por favor, dime si es injusto también que los tenistas ucranianos no puedan volver a casa, que los niños ucranianos no puedan jugar al tenis y si es justo que los ucranianos estén muriendo".

Stakhovsky, de 36 años, se retiró después de la última edición del Australian Open, en el que se consagró Nadal. En su carrera llegó a ser número 31 del ranking de la ATP. Cuando comenzó el conflicto bélico en su país no dudó: "Yo no tengo experiencia militar. Tengo experiencia con armas, de forma privada. Sé usar un arma, si tengo que utilizarla, lo haré".