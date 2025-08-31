"
San Juan 8 > Ovación > Juegos Nacionales de Adultos Mayores

La delegación sanjuanina partió a los Juegos Nacionales de Adultos Mayores en Salta

Los Juegos Nacionales de Adultos Mayores, que se desarrollarán del 1 al 5 de septiembre y reunirán a más de 1300 participantes de todo el país.

 

La delegación sanjuanina emprendió viaje hacia la provincia de Salta para participar en la etapa final de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores, que se desarrollarán del 1 al 5 de septiembre y reunirán a más de 1300 participantes de todo el país.

La partida se realizó desde el estadio Aldo Cantoni, con un acto de despedida que contó con la presencia del vicegobernador Fabián Martín, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, el Secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, el Subsecretario de Deporte Federado, Santiago de la Torre, el Subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara, junto a funcionarios y autoridades del Gobierno de San Juan.

Los representantes sanjuaninos, todos mayores de 60 años, competirán en diez disciplinas deportivas: tejo, sapo, newcom, tenis de mesa, tenis, pádel, circuito de habilidades, ajedrez, orientación y truco. Cada una de estas disciplinas se convierte en un espacio no solo de competencia, sino también de encuentro, integración y promoción de la actividad física en adultos mayores.

En total, la delegación sanjuanina está conformada por 55 integrantes: • 42 atletas • 10 entrenadores • Un médico • Un jefe y un subjefe de delegación • Integrantes del programa Construyendo Valores • Autoridades de la Secretaría de Deporte

Los Juegos Nacionales de Adultos Mayores representan un acontecimiento de gran relevancia social y deportiva, ya que fomentan la inclusión, el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores, promoviendo la práctica deportiva como motor de salud y vínculo comunitario.

De esta manera, San Juan vuelve a decir presente en una competencia nacional, con la ilusión y el compromiso de sus representantes, que buscarán dejar en alto a la provincia en Salta.

