La delegación sanjuanina partió a los Juegos Nacionales de Adultos Mayores en Salta

Los representantes sanjuaninos, todos mayores de 60 años, competirán en diez disciplinas deportivas: tejo, sapo, newcom, tenis de mesa, tenis, pádel, circuito de habilidades, ajedrez, orientación y truco. Cada una de estas disciplinas se convierte en un espacio no solo de competencia, sino también de encuentro, integración y promoción de la actividad física en adultos mayores.

En total, la delegación sanjuanina está conformada por 55 integrantes: • 42 atletas • 10 entrenadores • Un médico • Un jefe y un subjefe de delegación • Integrantes del programa Construyendo Valores • Autoridades de la Secretaría de Deporte

Los Juegos Nacionales de Adultos Mayores representan un acontecimiento de gran relevancia social y deportiva, ya que fomentan la inclusión, el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores, promoviendo la práctica deportiva como motor de salud y vínculo comunitario.

De esta manera, San Juan vuelve a decir presente en una competencia nacional, con la ilusión y el compromiso de sus representantes, que buscarán dejar en alto a la provincia en Salta.