La decisión de Salvio tras el escándalo con su expareja

El Toto tenía tatuada una M, haciendo alusión a la inicial de su expareja, pero en la noche de ayer el atacante de Boca decidió tapárselo para dibujarse encima un anillo en el dedo anular de su mano izquierda. Juan Franco Vega, el tatuador del jugador de Boca, subió la foto a su Instagram personal mostrando el nuevo dibujo del Toto en su cuerpo. En el medio, el Xeneize juega el próximo miércoles un partido importantísimo por Copa Libertadores frente a Always Ready.

La gran duda de Battaglia en el once de Boca para visitar a Always Ready

El Xeneize visita el miércoles a Always Ready en la altura de La Paz y para eso el plantel de Sebastián Battaglia comenzó en el predio de Ezeiza la preparación para jugar en el Hernando Siles, a donde llegará con solo dos prácticas. Entre lesionados y suspendidos, no parecieran haber muchas dudas en el once de Boca para su próximo compromiso copero y la mayor incógnita está en la mitad de la cancha.

Yendo puesto por puesto, en el arco está todo dado para el regreso de Agustín Rossi, que no ataja desde el 12 de abril, cuando sufrió una lesión justamente en el partido ante Always Ready jugado en La Bombonera. En la defensa, Luis Advíncula es una fija en el lateral derecho, la zaga estará compuesta por Nicolás Figal y Carlos Zambrano, ya recuperados de los desgarros que los tuvieron afuera de las canchas en el último tiempo, y en la izquierda, Frank Fabra le habría ganado la pulseada a Agustín Sández.

En el mediocampo, todo hace indicar que Pol Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez serán de la partida y aquí llega la gran duda: con el cuarto volante -o delantero- se definirá la estrategia de Battaglia, que adelante pondría a Eduardo Salvio y Luis Vázquez, ante las ausencias de Sebastián Villa (suspendido) y Darío Benedetto (acumulación de amarillas).

Las opciones para el jugador número 11 son varias: Cristian Medina podría ser la opción para formar un 4-4-2, mientras que Oscar Romero o Exequiel Zeballos jugarían en caso de que Battaglia se incline por la posibilidad de jugar con enganche. El Changuito podría meterse en el once para conformar un 4-3-3 que con el retroceso de los extremos podría transformarse en un 4-5-1 al momento de defender.

La probable formación de Boca ante Always Ready, por la Copa Libertadores

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez, Cristian Medina o Exequiel Zeballos u Óscar Romero; Eduardo Salvio y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.