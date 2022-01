La confesión de Rafael Nadal: "Mi problema no tiene solución"

“Con lo que tengo ahí abajo no espero que las condiciones para el resto de mi carrera vayan a ser perfectas pero sí que confío en que de manera continuada me dejé desarrollar mi actividad profesional. Lo que no voy a hacer es jugar sin tener opciones absolutamente de nada o para que sea un sufrimiento extremo. Sufrimiento con opciones siempre va a valer la pena. Si el sufrimiento es sin opciones para conseguir los objetivos, pues pierde el sentido. Juego porque me hace feliz y porque me motivan los retos”, admitió luego de avanzar a la tercera ronda del primer Grand Slam del año por 16° vez en 17 participaciones.

Para calmar a sus fanáticos, el máximo ganador de Grand Slam junto a Roger Federer y Novak Djokovic (20) mostró su tranquilidad por un problema que lo llevó a utilizar plantillas especiales en el pie antes de su paso por el quirófano: “Si llega un momento que el dolor supera todo lo demás, y te quita la ilusión de lograr los objetivos, es el momento de pensar en otras cosas. Ahora mismo no estoy en esa línea porque he vuelto con muchísima ilusión después de muchos meses sin poder hacer lo que hacía y confío en que así siga. Tengo que estar preparado para aceptar lo que pueda ir viniendo en esta vida”.

Rafael Nadal avanzó a la tercera ronda del Australian Open

Rafael Nadal analizó la victoria ante Yannick Hanfmann en el Australian Open: “Todos los partidos son difíciles. El ranking de él decía que no, pero el juego dice que sí. A nivel de dificultad ha sido más complicado hoy que con (Marcos) Giron (primera ronda). Son duelos incómodos que hay que ganarlos. Tengo que hacer las cosas mejor si quiero aspirar a hacer algo aquí. Quiero ser competitivo”.

El Top Ten se metió de lleno en la tercera ronda, instancia en la que se medirá contra Karen Khachanov (30), a quien calificó como un rival de “mucha entidad” y el español destacó el potencial que aún tiene por desplegar en Melbourne: “Sé que no estoy aún cerca de mi máximo, pero el viernes voy a estar en pista y poco a poco espero ir moviéndome mejor y encontrando mis posiciones y mis automatismos en pista. Entender cuándo tengo que pegar unos golpes y cuándo tengo que pegar otros”.