La caja le jugó una mala pasada a Della Motta y no terminó la final

Ya en la carrera final a 25 vueltas, los autos salen a pista con un cambio importante en las condiciones del clima, ya que una incipiente llovizna complicaba, pero tal vez no justificaba neumáticos para lluvia. Luego de las primeras vueltas, logrando ganar algunos puestos, un problema mecánico obligó a finalizar la competencia: "Terminó el fin de semana en San Luis, la caja se rompió en la vuelta 8, lamentablemente un muy mal fin de semana para nosotros. No encontramos un auto equilibrado y no funcionamos bien” comentó Facundo confirmando el motivo del abandono.

Lamentablemente San Luis le es esquivo al piloto sanjuanino, que en el 2019 debió desertar cuando peleaba los primeros 10 puestos por una rotura de palier, y en el 2021 se explotó un neumático, dejándolo fuera en la vuelta 13.

En la primera competencia disputando la Copa de Oro, la carrera fue ganada de punta a punta por el bicampeón, Mariano Werner (Ford), escoltado por José Manuel Urcera (Torino) y en el tercer escalón del podio, Santiago Mangoni (Chevrolet).

“A pensar en la próxima y muchas gracias al Gobierno de San Juan y a todas las empresas que hacen posible mi participación en el TC” comentó finalmente Facundo que buscará recuperarse en la próxima fecha al Autódromo de Comodoro Rivadavia, a disputarse el fin de semana del 8 y 9 de Octubre.