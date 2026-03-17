La CAF declaró a Marruecos campeón de la Copa Africana

La Junta de Apelación de la CAF proclamó campeón a Marruecos al darle por ganado el partido por 3-0. Además, cayeron sanciones económinas contra la Federación Marroquí por irregularidades en la organización de la noche y conductas de aficionados y alcanzapelotas.

El comunicado completo de la CAF

La Junta de Apelación de la CAF decidió que, en aplicación del Artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones de la CAF (AFCON), la Selección Nacional de Senegal fue declarada culpable de perder por incomparecencia el Partido Final de la Copa Africana de Naciones TotalEnergies CAF (AFCON) Marruecos 2025 (“el Partido”), registrándose el resultado del Partido como 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

En respuesta a la apelación interpuesta por la FRMF sobre la aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (CAF), la Junta de Apelaciones de la CAF dictó las siguientes resoluciones:

Se declara admisible la apelación interpuesta por la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) y se estima la apelación.

Se revoca la decisión de la Junta Disciplinaria de la CAF.

La Junta de Apelaciones de la CAF determina además que la conducta de la selección de Senegal se enmarca dentro del ámbito de aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones.

Se estima la protesta interpuesta por la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Se declara que la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), mediante la conducta de su selección, infringió el artículo 82 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones.

En aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, se declara inadmisible la conducta de la selección de Senegal. Se declara la derrota por incomparecencia, registrándose el resultado 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Se desestiman todas las demás mociones o peticiones de amparo.

La Junta de Apelaciones de la CAF también dictaminó lo siguiente:

Se admite parcialmente la apelación interpuesta contra el Sr. Ismaël Saibari (Jugador n.° 11 de la Selección Nacional de Marruecos).

La Junta de Apelaciones de la CAF confirma que el Sr. Ismaël Saibari (Jugador n.° 11 de la Selección Nacional de Marruecos) cometió una falta que infringe los artículos 82 y 83(1) del Código Disciplinario de la CAF.

La sanción impuesta al Sr. Ismaël Saibari (Jugador n.° 11 de la Selección Nacional de Marruecos) se modifica a una suspensión de dos (2) partidos oficiales de la CAF, de los cuales uno (1) queda suspendido.

Se anula la multa de 100.000 USD impuesta al Sr. Ismaël Saibari (Jugador n.° 11 de la Selección Nacional de Marruecos).

Se admite parcialmente la apelación interpuesta contra el incidente de los recogepelotas.

La Junta de Apelaciones de la CAF confirma que el Sr. Ismaël Saibari (Jugador n.° 11 de la Selección Nacional de Marruecos) La Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) es responsable de la conducta de los recogepelotas durante el partido mencionado.

La multa impuesta a la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) por el incidente con los recogepelotas se reduce a 50 000 USD.

Se desestima la apelación interpuesta por la interferencia en la zona de revisión OFR/VAR.

Se confirma la multa de 100 000 USD impuesta a la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) por la interferencia en la zona de revisión OFR/VAR.

Se admite parcialmente la apelación interpuesta por el incidente con el láser.

La multa impuesta a la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) por el incidente con el láser se reduce a 10 000 USD.

Se desestiman todas las demás mociones o peticiones de amparo.

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