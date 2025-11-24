AFA le abrió un expediente a Estudiantes por darle la espaldas a Central

En el Boletín N° 6625, que se publicó en febrero de este año, la AFA informaba que será obligatorio el "pasillo de reconocmiento al plantel del equipo campeón o ganador de una competición" y que debería realizarse "en el primer partido en condición de local". La medida no se cumplió a rajatabla en lo que va del año. Por ejemplo, recientemente Central Córdoba no le hizo a Independiente Rivadavia (que conquistó la Copa Argentina) el pasado 10 de noviembre en Mendoza.

"Los futbolistas del club homenajeado ingresarán caminando por ese corredor central, en forma ordenada, pasando entre las dos hileras de jugadores rivales. Quienes integren el pasillo deberán permanecer en su lugar, mirando a los jugadores que transitan, sin realizar movimientos o conductas que alteren el desarrollo normal del protocolo, procedimiento éste que deberá desarrollarse con respeto y corrección, conforme a los principios del juego limpio y a los valores de la AFA", expresaron. Y agregaron: "Quedan excluidos gestos de burla o de provocación, expresiones ofensivas, manifestaciones hacia el público, los árbitros o los rivales, o cualquier otra actitud que desvirtúe el espíritu del reconocimiento".

De esta forma, luego del informe arbitral de Pablo Dóvalo, la novela por el pasillo de espaldas de Estudiantes tiene un nuevo capítulo, con una grieta cada vez más profunda entre Juan Sebastián Verón y los directivos de la AFA. En este contexto, el Tribunal de Disciplina abrió un informe y podría sancionar a varios jugadores del Pincha, que se medirá con Central Córdoba de Santiago del Estero (que eliminó a San Lorenzo con un arbitraje escandaloso de Nazareno Arasa) en los cuartos de final del Torneo Clausura.