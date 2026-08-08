La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) manifestó públicamente su profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Jorge Messi, padre y representante del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi.
La AFA expresó su dolor por el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel
A través de un mensaje institucional firmado por su presidente Claudio Tapia, la casa madre del fútbol argentino lamentó la pérdida del padre del capitán de la Selección y envió sus condolencias a la familia en este difícil momento.