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La AFA expresó su dolor por el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel

A través de un mensaje institucional firmado por su presidente Claudio Tapia, la casa madre del fútbol argentino lamentó la pérdida del padre del capitán de la Selección y envió sus condolencias a la familia en este difícil momento.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) manifestó públicamente su profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Jorge Messi, padre y representante del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi.

A través de sus canales oficiales, la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia emitió un sentido mensaje de condolencia dirigido hacia la familia del astro rosarino en este difícil momento.

"La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi", expresó el comunicado de la institución.

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En el mismo escrito, la casa matriz del fútbol nacional agregó: "Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso. ¡Mucha fuerza!", concluyendo con un mensaje de contención para el '10' y su entorno más cercano.

La muerte de Jorge Messi generó conmoción en el ámbito deportivo internacional, donde distintos clubes, dirigentes y futbolistas de todo el mundo comenzaron a expresar sus muestras de apoyo al capitán argentino.

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