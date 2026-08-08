La AFA expresó su dolor por el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel

A través de sus canales oficiales, la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia emitió un sentido mensaje de condolencia dirigido hacia la familia del astro rosarino en este difícil momento.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi.



Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le… pic.twitter.com/YTug2MnM9g — AFA (@afa) August 8, 2026

"La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi", expresó el comunicado de la institución.