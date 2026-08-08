El último reencuentro de Lionel con Jorge Messi, el guía clave de su carrera

Jorge Messi fue una figura determinante tanto en lo personal como en lo profesional para el '10'. Fue quien gestionó el tratamiento médico de Lionel en su etapa juvenil en Newell's Old Boys y quien lo acompañó a Barcelona para iniciar su legendaria carrera en Europa. A lo largo de los años se encargó de la representación legal y comercial de su hijo, manteniendo siempre un perfil bajo frente a los medios y enfocado de lleno en la gestión del entorno familiar.

Ese reencuentro íntimo en suelo rosarino se convirtió en la despedida final entre ambos. Tras atravesar un delicado cuadro de salud, Jorge Messi falleció en la noche del viernes 7 de agosto, dejando un dolor profundo en la familia del capitán y un luto inmenso en el fútbol mundial.