Tras disputar la final del Mundial 2026 frente a España, el capitán de la Selección Argentina regresó a Rosario para refugiarse en el calor de su familia. El astro rosarino aterrizó de madrugada procedente de Miami junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, e inmediatamente se trasladó a su residencia en la localidad de Funes.
El último reencuentro de Lionel con Jorge Messi, el guía clave de su carrera
Tras disputar la final del Mundial 2026, el capitán argentino viajó a Rosario para reunirse con su círculo íntimo. En Funes compartió días de descanso junto a su padre Jorge, el hombre que gestionó su llegada a Europa y guió su carrera profesional.