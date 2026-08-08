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El último reencuentro de Lionel con Jorge Messi, el guía clave de su carrera

Tras disputar la final del Mundial 2026, el capitán argentino viajó a Rosario para reunirse con su círculo íntimo. En Funes compartió días de descanso junto a su padre Jorge, el hombre que gestionó su llegada a Europa y guió su carrera profesional.

Tras disputar la final del Mundial 2026 frente a España, el capitán de la Selección Argentina regresó a Rosario para refugiarse en el calor de su familia. El astro rosarino aterrizó de madrugada procedente de Miami junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, e inmediatamente se trasladó a su residencia en la localidad de Funes.

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Uno de los momentos más significativos de la estadía fue el emotivo reencuentro con su padre, Jorge Messi, y su madre, Celia Cuccittini. La ausencia de Jorge durante el desarrollo de la Copa del Mundo había generado preocupación por su estado de salud, por lo que el abrazo entre padre e hijo tras semanas de alta exigencia física y emocional representó un instante cargado de contención y alivio familiar.

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Jorge Messi fue una figura determinante tanto en lo personal como en lo profesional para el '10'. Fue quien gestionó el tratamiento médico de Lionel en su etapa juvenil en Newell's Old Boys y quien lo acompañó a Barcelona para iniciar su legendaria carrera en Europa. A lo largo de los años se encargó de la representación legal y comercial de su hijo, manteniendo siempre un perfil bajo frente a los medios y enfocado de lleno en la gestión del entorno familiar.

Ese reencuentro íntimo en suelo rosarino se convirtió en la despedida final entre ambos. Tras atravesar un delicado cuadro de salud, Jorge Messi falleció en la noche del viernes 7 de agosto, dejando un dolor profundo en la familia del capitán y un luto inmenso en el fútbol mundial.

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