"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan

Doble calzada, trochas y alteos: cómo se dividen los tramos de la Ruta 40

La intervención abarcará tres tramos desde Albardón hasta San Roque. Incluirá la construcción de una doble calzada con divisor New Jersey, nuevas trochas de sobrepaso y defensas aluvionales financiadas con recursos del proyecto Vicuña.

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, llevará adelante la remodelación integral de la Ruta Nacional 40 Norte en el tramo comprendido entre Albardón y Jáchal. La obra se financiará con los recursos provenientes del acuerdo histórico alcanzado con el proyecto minero Vicuña.

El proyecto está estructurado en tres tramos estratégicos:

-Sector I (Albardón – Villicum): A lo largo de 12 kilómetros se construirá una doble calzada de dos carriles por sentido (7,30 metros de ancho por calzada) separados por un divisor central de hormigón tipo New Jersey y banquinas pavimentadas de 3 metros, lo que aumentará la capacidad de circulación y la seguridad vial.

-Sector II (Villicum – Talacasto): En un trayecto de 39 kilómetros se mantendrá la calzada simple pero se construirán terceras trochas en zonas clave para facilitar el sobrepaso de vehículos y transporte pesado, además de sumar nuevas alcantarillas y defensas hidráulicas.

Te puede interesar...

-Sector III (Talacasto – San Roque): En los 92 kilómetros más extensos hacia el departamento Jáchal, la obra se enfocará en el alteo de calzada y en el refuerzo de infraestructura defensiva para evitar interrupciones por crecientes y lluvias intensas.

La modernización de este corredor no solo optimizará el traslado cotidiano hacia centros de salud, escuelas y comercios, sino que potenciará el transporte de cargas, el desarrollo minero, el turismo y la conexión con el Paso Internacional Agua Negra.

Te puede interesar