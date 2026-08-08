El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, llevará adelante la remodelación integral de la Ruta Nacional 40 Norte en el tramo comprendido entre Albardón y Jáchal. La obra se financiará con los recursos provenientes del acuerdo histórico alcanzado con el proyecto minero Vicuña.
Doble calzada, trochas y alteos: cómo se dividen los tramos de la Ruta 40
La intervención abarcará tres tramos desde Albardón hasta San Roque. Incluirá la construcción de una doble calzada con divisor New Jersey, nuevas trochas de sobrepaso y defensas aluvionales financiadas con recursos del proyecto Vicuña.