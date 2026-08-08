Doble calzada, trochas y alteos: cómo se dividen los tramos de la Ruta 40

El proyecto está estructurado en tres tramos estratégicos:

-Sector I (Albardón – Villicum): A lo largo de 12 kilómetros se construirá una doble calzada de dos carriles por sentido (7,30 metros de ancho por calzada) separados por un divisor central de hormigón tipo New Jersey y banquinas pavimentadas de 3 metros, lo que aumentará la capacidad de circulación y la seguridad vial.

-Sector II (Villicum – Talacasto): En un trayecto de 39 kilómetros se mantendrá la calzada simple pero se construirán terceras trochas en zonas clave para facilitar el sobrepaso de vehículos y transporte pesado, además de sumar nuevas alcantarillas y defensas hidráulicas.