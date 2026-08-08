El anexo de la Legislatura Provincial fue escenario este viernes 7 de agosto, pasadas las 20:30 horas, del lanzamiento del proyecto "Voces de la Legislatura". La jornada inaugural rinde tributo a Ofelia Zúccoli Fidanza (1913–2006) y contó con la participación del vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Fabián Martín, junto a la diputada María Rita Lascano, entre otras autoridades provinciales.
Convocatoria récord en la Legislatura para honrar a Ofelia Zúccoli
Cerca de 300 personas colmaron el anexo de la Legislatura Provincial en el homenaje a Ofelia Zúccoli, con una puesta en escena que revivió décadas pasadas y descubrió la obra de la poeta sanjuanina.