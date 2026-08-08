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Convocatoria récord en la Legislatura para honrar a Ofelia Zúccoli

Cerca de 300 personas colmaron el anexo de la Legislatura Provincial en el homenaje a Ofelia Zúccoli, con una puesta en escena que revivió décadas pasadas y descubrió la obra de la poeta sanjuanina.

Por Marcela Silva

El anexo de la Legislatura Provincial fue escenario este viernes 7 de agosto, pasadas las 20:30 horas, del lanzamiento del proyecto "Voces de la Legislatura". La jornada inaugural rinde tributo a Ofelia Zúccoli Fidanza (1913–2006) y contó con la participación del vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Fabián Martín, junto a la diputada María Rita Lascano, entre otras autoridades provinciales.

La convocatoria superó las expectativas y reunió a cerca de 300 personas que colmaron las instalaciones en dos funciones consecutivas —de 20:45 a 21:45 y de 21:45 a 22:45— dejando la sala completamente repleta.

La puesta en escena cautivó a los asistentes desde los primeros minutos. El escenario remitió a décadas pasadas mediante una cuidada ambientación que incluyó una máquina de escribir de época y vestuario representativo de la época de la poética y escritora calingastina. Para gran parte del público, la propuesta significó el descubrimiento de la trayectoria y obra de la autora.

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Sandra Luna, responsable del Fondo Editorial de la Cámara de Diputados, destacó el objetivo de la iniciativa: "Buscamos mostrar a aquellos poetas sanjuaninos que a lo mejor pasan inadvertidos o no conocemos, para que todo el pueblo los pueda descubrir". El proyecto impulsado en la Cámara cuenta además con resolución del Ministerio de Educación y otorga 20 horas de acreditación para docentes de nivel secundario.

Nacida en Calingasta, Zúccoli Fidanza se radicó a los 17 años en Buenos Aires, donde se formó junto a referentes como Alfonsina Storni y Arturo Capdevila. Es creadora de piezas fundamentales del cancionero e historia provincial, como la letra de "Ya viene soplando el Zonda", e impulsora del emblemático Jardín de los Poetas en Rivadavia.

Tras el exitoso debut en la Capital, la propuesta itinerante continuará su recorrido con presentaciones programadas en el departamento Calingasta y posteriormente en el Jardín de los Poetas.

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