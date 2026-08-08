Convocatoria récord en la Legislatura para honrar a Ofelia Zúccoli

Sandra Luna, responsable del Fondo Editorial de la Cámara de Diputados, destacó el objetivo de la iniciativa: "Buscamos mostrar a aquellos poetas sanjuaninos que a lo mejor pasan inadvertidos o no conocemos, para que todo el pueblo los pueda descubrir". El proyecto impulsado en la Cámara cuenta además con resolución del Ministerio de Educación y otorga 20 horas de acreditación para docentes de nivel secundario.

Nacida en Calingasta, Zúccoli Fidanza se radicó a los 17 años en Buenos Aires, donde se formó junto a referentes como Alfonsina Storni y Arturo Capdevila. Es creadora de piezas fundamentales del cancionero e historia provincial, como la letra de "Ya viene soplando el Zonda", e impulsora del emblemático Jardín de los Poetas en Rivadavia.

Tras el exitoso debut en la Capital, la propuesta itinerante continuará su recorrido con presentaciones programadas en el departamento Calingasta y posteriormente en el Jardín de los Poetas.