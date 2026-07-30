Un testigo negocia inmunidad para declarar en la investigación que involucra a la AFA de Tapia

La investigación tiene como eje a TourProdEnter LLC, una empresa radicada en Estados Unidos perteneciente al empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Según la hipótesis de los investigadores, desde 2021 esa sociedad habría administrado alrededor de 300 millones de dólares provenientes de contratos por partidos amistosos de la Selección argentina y acuerdos comerciales con distintas compañías.

En ese marco, la Fiscalía intenta reconstruir el recorrido de esos fondos y determinar cómo fueron distribuidos. Entre las personas mencionadas en la investigación aparecen Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y el propio Javier Faroni.

Qué busca la Justicia de Estados Unidos

La orden judicial emitida para la convocatoria del testigo solicitó la entrega de documentación, registros y comunicaciones relacionadas con TourProdEnter y las personas investigadas.

Además, la causa analiza operaciones realizadas a través de distintas entidades bancarias estadounidenses, por lo que no se descarta que representantes de esos bancos también sean citados para aportar información sobre los movimientos financieros.

Los investigadores buscan establecer los montos involucrados, las cuentas utilizadas y el destino final del dinero bajo análisis, además de determinar el posible rol de otras empresas que habrían participado en las operaciones. Mientras tanto, el Gran Jurado continúa trabajando bajo estricta reserva y aún no tiene un plazo definido para resolver si existen pruebas suficientes para formular una acusación formal contra los investigados.