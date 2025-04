Kevin De Bruyne anunció que no seguirá en Manchester City

de bruyne.jpg

Kevin De Bruyne se convirtió en una leyenda del Manchester City.

"Iré directo al grano y les diré que estos serán mis últimos meses como jugador del Manchester City. Nada de esto es fácil de escribir, pero como futbolistas, todos sabemos que este día llegará. Ese día ya llegó, y mereces escucharlo de mí primero", indicó De Bruyne quien quedará libre para negociar su incorporación a otro club, seguramente fuera de la Premier.

Con 382 partidos, 102 goles y 170 asistencias, Kevin De Bruyne se va del Manchester City convertido en una verdadera leyenda del club.

"El fútbol me guió hacia todos ustedes, a esta ciudad. Perseguí mi sueño sin saber que este período cambiaría mi vida. Esta ciudad, la gente y el club me dieron todo y no tenía otra opción que devolver todo eso. Y adivinen qué....Ganamos todo".

Embed Luego de confirmarse la salida de KDB al final de la temporada, Pep Guardiola se mostró conmovido y comparó la situación con lo sucedido en su momento con el KUN AGÜERO. pic.twitter.com/cBFMw612VO — SportsCenter (@SC_ESPN) April 4, 2025

Los títulos de Kevin De Bruyne en el Manchester City