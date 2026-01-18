En el último amistoso antes del inicio del torneo Apertura, River igualó por 0-0 frente a Peñarol en Maldonado y después festejó en la definición por penales (4-2). El equipo de Marcelo Gallardo tuvo la pelota pero sin generar muchas situaciones de gol, mejoró en el segundo tiempo con el aire fresco que le dieron los cambios aunque no terminó redondeando un buen partido. Aníbal Moreno tuvo su estreno y también fueron titular los otros dos refuerzos, Matías Viña y Fausto Vera.
River festejó en la definición por penales ante Peñarol
