River festejó en la definición por penales ante Peñarol

En la definición por penales, para River marcaron Maxi Salas, Giuliano Galoppo, Tomás Galván e Ian Subiabre, quien fue el encargado de cerrar la serie. En Peñarol, por su parte, metieron Gastón Togni y Leandro Umpierrez los primeros, pero luego erró Julio Daguer y en el otro Santiago Beltrán se lo atajó a Alegre.

Qué dijo el arquero de River sobre la chance de ser titular

Por la lesión de Armani, quien se recupera de un desgarro, Beltrán sería el arquero en el debut ante Barracas Central.