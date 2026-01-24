River arrancó el Apertura con una victoria ante Barracas

El equipo de Marcelo Gallardo contó con el debut desde el inicio de los volantes Fausto Vera (ex Mineiro de Brasil), Aníbal Moreno (ex Palmeiras de Brasil) y Matías Viña (ex Flamengo de Brasil), más la llegada de Tomás Galván (pertenece al Millo, pero estaba a préstamo en Vélez) y la titularidad del arquero Santiago Beltrán tras las lesiones de Franco Armani y de Ezequiel Centurión (ex Independiente Rivadavia).

A los 18' del primer tiempo Vera remató al arco y la pelota tenía destino de gol, pero dio en la mano de Campi, que cerró en la línea. El árbitro Ramírez no cobró penal y el VAR tampoco llamó.

Una volea de Sebastián Driussi a los 43' se transformó en la jugada más clara de gol del visitante en el primer tiempo, que el arquero Marcelo Miño mandó al córner.

Hasta que llegó el genial tiro libre de Juanfer Quintero y Gonzalo Montiel marcó de cabeza.

El equipo dirigido por Rubén Insúa armaba una gran jugada con el ingresado Enzo Taborda como protagonista, pero Driussi exigía a Miño en el otro arco.

El Millo empezó el 2026 de la mejor manera y va por más.

Lo que viene para River

Tras su visita a Barracas, el equipo de Núñez recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata, por la segunda fecha del certamen. El partido se jugará el miércoles 28 de enero a las 20.