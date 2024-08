JJ.OO.: le devolvieron la medalla de bronce a la gimnasta rumana

De todas formas, la federación USA Gymnastics anticipó que continuará apelando en búsqueda de la medalla, cuya controversia afectó a ambas involucradas en una montaña rusa de emociones con el ciberacoso como aliciente, según denunció Chiles tras cerrar sus redes sociales: "No tengo palabras. Esta decisión me parece injusta y supone un duro golpe, no sólo para mí, sino para todos los que han defendido mi viaje. Para aumentar la angustia, los ataques espontáneos por motivos raciales en las redes sociales son incorrectos y extremadamente hirientes".

image.png Jordan Chiles y su medalla de bronce que luego le quitaron (Naomi Baker/Getty Images)

La emoción de Barbosu en Bucarest

Al colgarse por primera vez la presea, la gimnasta de 18 años confesó: “No esperaba que la medalla fuera tan pesada, pero la usaría día y noche si es lo que se necesita para tenerla”, consignó la agencia AP. “Estoy muy feliz de tener esta medalla y espero representar a Rumania al más alto nivel y traer más medallas a casa”, agregó sobre el regreso de su país a un podio olímpico de gimnasia por primera vez tras Londres 2012.

Las carta de Jordan Chiles tras conocer que perdió su medalla

"Mientras celebraba mis logros olímpicos, escuché la devastadora noticia de que me habían quitado la medalla de bronce. Tenía confianza en el recurso interpuesto por USAG, quienes dieron pruebas concluyentes de que mi puntaje seguía todas las reglas. Este recurso no tuvo éxito.

No tengo palabras. Esta decisión me parece injusta y supone un duro golpe, no sólo para mí, sino para todos los que han defendido mi viaje. Para aumentar la angustia, los ataques espontáneos por motivos raciales en las redes sociales son incorrectos y extremadamente hirientes. He puesto mi corazón y mi alma en este deporte y estoy muy orgullosa de representar a mi cultura y mi país.

Nunca abandonaré mis valores de competir con integridad, luchar por la excelencia y defender los valores del espíritu deportivo y las reglas que dictan la justicia. Me enorgullezco de animar a todos, independientemente del equipo o país. Encontrar la alegría nuevamente ha sido un cambio cultural y me encanta ver a otros abrazarlo. Siento que les he dado a todos permiso para ser auténticos con quienes son".