Jaime Peralta faltó no fue a entrenar y le rescindieron el contrato

“Peralta me venció, es un muchacho joven que intentamos ayudar, una, dos, tres, cuatro veces, perdí la cuenta… no le hago bien protegiéndolo de todo. Es joven, tiene que aprender, pero acá mientras yo esté no juega más”, había expresado públicamente su extécnico Alfredo Arias.

Peralta, que marcó un gol desde que está en San Lorenzo, en la victoria por 3-2 en el clásico frente a Racing, había ido a recibir al plantel de Brasil, que enfrentará a la Selección Argentina este martes a la noche en el Monumental, y se fotografió con varios jugadores, como Raphinha y Vinicius, entre otros. De esta manera, cierra su etapa en el conjunto de Boedo con cinco partidos y un solo tanto.