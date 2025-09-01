Inter Miami perdió la final de la Leagues Cup 2025

Inter Miami, dirigido por Javier Mascherano, no pudo repetir el título logrado con Messi como figura en 2023 en la que fue la tercera final de su historia ya que hace dos años también había estado en la definición de la US Open Cup.

Pedro De la Vega fue titular en el equipo ganador mientras que del lado del Inter Miami, además de Messi y De Paul, estuvieron desde el arranque Oscar Ustari, Gonzalo Luján y Tadeo Allende, mientras que en la segunda parte ingresó el hijo de argentinos Benjamín Cremaschi.

Messi y De Paul, a la Selección argentina

Tras la derrota, Lionel Messi y Rodrigo De Paul emprenderán el viaje a Buenos Aires para sumarse a la Selección argentina en la última doble fecha de Eliminatorias del Mundial 2026.

Argentina jugará el jueves 4 en el Monumental ante Venezuela y el martes 9 se medirá con Ecuador en Quito.