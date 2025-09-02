"
adultos mayores

Iniciaron los Juegos Nacionales de Adultos Mayores en Salta

San Juan llevó a Salta una delegación con 42 atletas mayores de 60 años para participar de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores.

Con la presencia de más de 1.000 participantes de todo el país, este lunes dieron inicio los Juegos Nacionales de Adultos Mayores en la provincia de Salta. La ceremonia inaugural se llevó a cabo en el Centro de Convenciones y contó con la participación del subsecretario de Deportes de la Nación, Diógenes de Urquiza, junto a autoridades locales y delegaciones de todas las provincias.

Durante la primera jornada, los atletas completaron el proceso de acreditaciones y luego disfrutaron del acto de apertura, que marcó oficialmente el comienzo de una nueva edición de esta cita deportiva destinada a personas mayores de 60 años.

San Juan dice presente en la competencia con una delegación integrada por 42 atletas, acompañados por 10 entrenadores, un médico, un jefe y un subjefe de delegación, además de integrantes del programa Construyendo Valores y autoridades de la Secretaría de Deporte.

Los Juegos se extenderán hasta el 5 de septiembre y abarcarán un programa compuesto por 10 disciplinas: ajedrez, circuito de habilidades motrices (CHM), newcom, pádel, orientación, sapo, tejo, tenis, tenis de mesa y truco.

