Con la presencia de más de 1.000 participantes de todo el país, este lunes dieron inicio los Juegos Nacionales de Adultos Mayores en la provincia de Salta. La ceremonia inaugural se llevó a cabo en el Centro de Convenciones y contó con la participación del subsecretario de Deportes de la Nación, Diógenes de Urquiza, junto a autoridades locales y delegaciones de todas las provincias.
Iniciaron los Juegos Nacionales de Adultos Mayores en Salta
San Juan llevó a Salta una delegación con 42 atletas mayores de 60 años para participar de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores.