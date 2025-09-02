Iniciaron los Juegos Nacionales de Adultos Mayores en Salta

Durante la primera jornada, los atletas completaron el proceso de acreditaciones y luego disfrutaron del acto de apertura, que marcó oficialmente el comienzo de una nueva edición de esta cita deportiva destinada a personas mayores de 60 años.

San Juan dice presente en la competencia con una delegación integrada por 42 atletas, acompañados por 10 entrenadores, un médico, un jefe y un subjefe de delegación, además de integrantes del programa Construyendo Valores y autoridades de la Secretaría de Deporte.