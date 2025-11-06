Independiente Rivadavia venció a Argentinos Juniors y se consagró campeón
Independiente Rivadavia venció 4 a 3 Argentinos Juniors en los penales y se consagró campeón de la Copa Argentina por primera vez en su historia.
Independiente Rivadavia de Mendoza escribió este miércoles la página más gloriosa de su historia futbolera. El equipo cuyano se consagró campeón de la Copa Argentina 2025 tras vencer en una emotiva definición por penales a Argentinos Juniors, y selló además su clasificación directa a la Copa Libertadores 2026, el máximo certamen continental.
El encuentro, disputado ante un estadio colmado y con un clima de final vibrante, tuvo todos los condimentos: tensión, momentos de dominio repartido y un desenlace cargado de emoción. Argentinos Juniors se mostró más ordenado en los primeros minutos, pero Rivadavia resistió con carácter y una defensa férrea que contuvo cada intento del rival.
Sin embargo, el marcador no se movió y la historia se definió desde los doce pasos. En esa instancia, el conjunto mendocino fue más frío y efectivo, con una actuación heroica de su arquero, que atajó dos penales y se convirtió en el gran protagonista de la noche.
Embed
¡INDEPENDIENTE RIVADAVIA ES EL CAMPEÓN DE LA COPA ARGENTINA 2025!
Con el último disparo convertido, el desahogo fue total. Jugadores, cuerpo técnico y una multitud de hinchas vestidos de rojo y blanco celebraron el título que se les había negado durante décadas.
La conquista no solo representa el primer título grande en la historia del club, sino también un hito para todo el fútbol mendocino: nunca antes un equipo de la provincia había ganado la Copa Argentina. Con este logro, los mendocinos se suman a la lista de campeones nacionales y marca un antes y un después para el deporte cuyano.
Además, el premio deportivo es mayúsculo: el equipo se aseguró una plaza en la Copa Libertadores 2026, un desafío histórico que le permitirá medirse con los gigantes del continente. La clasificación consolida un proceso deportivo que, desde el trabajo silencioso y la planificación, transformó en un verdadero ejemplo de crecimiento sostenido.
La Copa Argentina encontró un nuevo campeón. Pero más que eso, Independiente Rivadavia encontró su lugar en la historia: el del club que se animó a soñar y lo hizo realidad.