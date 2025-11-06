Independiente Rivadavia venció a Argentinos Juniors y se consagró campeón

Embed ¡LA LEPRA MENDOCINA SE QUEDÓ CON 9!



A los 46' del segundo tiempo, Alejo Osella se ganó la segunda tarjeta amarilla y vio la roja frente a #ArgentinosJuniors en la final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/4dUAp15xhL — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

Sin embargo, el marcador no se movió y la historia se definió desde los doce pasos. En esa instancia, el conjunto mendocino fue más frío y efectivo, con una actuación heroica de su arquero, que atajó dos penales y se convirtió en el gran protagonista de la noche.

Embed ¡INDEPENDIENTE RIVADAVIA ES EL CAMPEÓN DE LA COPA ARGENTINA 2025!



Villa convirtió el penal consagratorio para todo el delirio de la Lepra Mendocina. #CopaAregntinaEnTyCSports pic.twitter.com/gmUZIhazlF — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

Con el último disparo convertido, el desahogo fue total. Jugadores, cuerpo técnico y una multitud de hinchas vestidos de rojo y blanco celebraron el título que se les había negado durante décadas.

La conquista no solo representa el primer título grande en la historia del club, sino también un hito para todo el fútbol mendocino: nunca antes un equipo de la provincia había ganado la Copa Argentina. Con este logro, los mendocinos se suman a la lista de campeones nacionales y marca un antes y un después para el deporte cuyano.

image

Además, el premio deportivo es mayúsculo: el equipo se aseguró una plaza en la Copa Libertadores 2026, un desafío histórico que le permitirá medirse con los gigantes del continente. La clasificación consolida un proceso deportivo que, desde el trabajo silencioso y la planificación, transformó en un verdadero ejemplo de crecimiento sostenido.

La Copa Argentina encontró un nuevo campeón. Pero más que eso, Independiente Rivadavia encontró su lugar en la historia: el del club que se animó a soñar y lo hizo realidad.