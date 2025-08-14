Universidad de Chile logró una importante victoria por 1-0 ante Independiente en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado este miércoles. El único tanto del encuentro fue anotado por Lucas Assadi a los 35 minutos del primer tiempo, en un partido parejo y con momentos de tensión para ambos equipos.
Independiente cayó ante la U de Chile en los octavos de final de la Sudamericana
Con gol de Lucas Assadi, los azules toman ventaja en una serie que promete emociones en la revancha.