Independiente cayó ante la U de Chile en los octavos de final de la Sudamericana

Las estadísticas reflejaron un juego equilibrado: U. de Chile mantuvo una leve superioridad en la posesión del balón con un 52%, mientras que el conjunto argentino controló el 48% y generó más intentos ofensivos, con 16 disparos al arco frente a los 11 del equipo chileno.

El trámite del segundo tiempo cambió drásticamente para Independiente cuando, a los 27 minutos, Matías Abaldo fue expulsado por doble amarilla. La inferioridad numérica condicionó el rendimiento del equipo de Avellaneda, que no logró encontrar el empate pese a su insistencia.