"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Independiente

Independiente cayó ante la U de Chile en los octavos de final de la Sudamericana

Con gol de Lucas Assadi, los azules toman ventaja en una serie que promete emociones en la revancha.

Universidad de Chile logró una importante victoria por 1-0 ante Independiente en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado este miércoles. El único tanto del encuentro fue anotado por Lucas Assadi a los 35 minutos del primer tiempo, en un partido parejo y con momentos de tensión para ambos equipos.

Las estadísticas reflejaron un juego equilibrado: U. de Chile mantuvo una leve superioridad en la posesión del balón con un 52%, mientras que el conjunto argentino controló el 48% y generó más intentos ofensivos, con 16 disparos al arco frente a los 11 del equipo chileno.

El trámite del segundo tiempo cambió drásticamente para Independiente cuando, a los 27 minutos, Matías Abaldo fue expulsado por doble amarilla. La inferioridad numérica condicionó el rendimiento del equipo de Avellaneda, que no logró encontrar el empate pese a su insistencia.

Te puede interesar...

El duelo de vuelta está programado para el miércoles 20 de agosto a las 21:30 horas, en el estadio Libertadores de América. Será un encuentro clave, ya que Independiente llega con sed de revancha tras su buen presente en el torneo local, mientras que U. de Chile buscará consolidar su recuperación luego de algunas actuaciones irregulares en semanas anteriores.

Temas

Te puede interesar