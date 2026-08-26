Atención conductores: por dónde no vas a poder circular hoy

Mientras duren las tareas, la calzada sur de Libertador quedará habilitada con doble sentido de circulación.

Además, se habilitará nuevamente la doble circulación en calle Las Heras, entre Libertador y San Luis, para quienes necesiten desplazarse de este a oeste y retomar la avenida Libertador.

Cortes en calles del centro

Desde la Municipalidad de la Ciudad de San Juan informaron también otros trabajos programados para este miércoles:

-Calle Tucumán, entre Mitre y Santa Fe: corte por tareas de repavimentación.

-Calle Mitre, entre Tucumán y General Acha: restricción por trabajos de limpieza y bacheo, con una duración estimada de cuatro horas.

Trabajos en avenida Circunvalación

Otro punto a tener en cuenta es la avenida de Circunvalación, donde comenzó la primera etapa de la repavimentación del anillo.

La intervención se desarrolla sobre el anillo externo, en el sector de Concepción, a la altura de la salida hacia calle Tucumán Norte.

En ese tramo la circulación permanecerá restringida y se implementará un desvío.

¿Por dónde deberán circular los vehículos?

Quienes transiten por el anillo externo deberán:

-Tomar la rampa de salida hacia calle Mendoza.

-Continuar por el lateral de Circunvalación.

-Reincorporarse a la avenida mediante la rampa de acceso ubicada después de calle Mendoza.

En tanto, sobre el anillo interno se realizarán trabajos de mejoramiento de banquinas junto al espacio verde central. En este caso, la circulación permanecerá habilitada.

Recomendación para los conductores

Ante los distintos trabajos viales, se recomienda salir con tiempo, prestar atención a la señalización y respetar los desvíos establecidos para evitar demoras y circular de manera segura.