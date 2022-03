Habló el Kun Agüero y dejó una frase esperanzadora a futuro

El exdelantero de Independiente, Manchester City y Atlético Madrid, entre otros clubes, brindó una nota televisiva para Tyc Sports desde Qatar, en la previa del Mundial y esperanzó al público que quiere verlo nuevamente jugando al fútbol de manera profesional.

"Los médicos me dijeron que tengo que estar 5 o 6 meses sin actividad, pero yo ya tengo ganas de volver a entrenar. Ayer se me cruzó por la cabeza que podía volver a jugar al fútbol", sentenció el Kun ante la sorpresa de los periodistas Ariel Senosiaín y Ariel Rodríguez, los entrevistadores.

Qué dijo el Kun Agüero al retirarse

"Es un momento muy duro, estoy muy feliz por la decisión que tomé, porque primero está mi salud", sostuvo el jugador del Barcelona, que fue ovacionado por los presentes que lo acompañaron.

En la platea del estadio Camp Nou, el "Kun" agregó: "Ya saben por qué es, estuve en las manos de los mejores médicos. Hace diez días tomé la decisión, quería contarles que hicimos todo lo posible, para ver si había algo que hacer, pero no era mucho".

"Estoy muy orgulloso y feliz por mi carrera. Desde los cinco años que he tocado una pelota mi sueño era jugar en Primera. Nunca pensaba llegar a Europa y quiero agradecer a todos. A Independiente que es donde me formé, luego al Atlético Madrid que apostaron por mí, a la gente del City, que ya saben lo que siento por ese club. He dejado lo mejor ahí y estoy muy agradecido porque me trataron muy bien", indicó, ante la mirada de Pep Guardiola, su último DT en el conjunto inglés.