Gran Premio de Japón: Colapinto terminó P17 en la segunda práctica

Sin embargo, el foco de la jornada no estuvo solo en los relojes, sino en un tenso incidente con Max Verstappen. El episodio ocurrió cuando el argentino realizaba maniobras de calentamiento de neumáticos (zigzag) en la penúltima recta, justo antes de la rapidísima curva 130-R.

En ese momento, el tricampeón del mundo venía en vuelta lanzada y se encontró con el monoplaza del piloto de Alpine, lo que arruinó su intento de tiempo. El encuentro puso a Colapinto bajo la lupa de los comisarios deportivos.

Tras finalizar la sesión, las autoridades de la FIA iniciaron una revisión del incidente para determinar si existió una obstrucción indebida. Aunque lo más probable es que la situación se resuelva con una advertencia formal, y no se descarta una sanción de puestos en la grilla de partida para el domingo.

El panorama en Suzuka se modificó drásticamente en la segunda sesión del día con Oscar Piastri saltando al primer lugar tras clavar los relojes en 1m30.133s. Al piloto de McLaren lo escoltó la joven promesa Andrea Kimi Antonelli, mientras que George Russell logró arrebatarle el tercer puesto provisional a Charles Leclerc.

La actividad oficial en Japón retomará el cierre del viernes con la práctica final de 60 minutos. Según el esquema de competencia, la clasificación tendrá lugar el sábado a las 3:00 de Argentina, dejando la carrera principal para la madrugada del domingo en el mismo horario.