El vicegobernador visitó el operativo San Juan Cerca en San Martín

El objetivo de la iniciativa fue acercar los servicios del Estado a la comunidad, facilitando trámites y evitando traslados hacia la capital provincial.

El operativo se desarrolló de 9 a 14 horas y contó con la presencia de equipos de distintos ministerios y organismos. Por gestión de la Dirección de Políticas para la Equidad, del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, se brindaron servicios vinculados a emprendedurismo, personas con discapacidad y programas de cooperativas.

El Ministerio de Salud ofreció controles médicos en especialidades como Clínica Médica, Oftalmología, Ginecología, Salud Mental, Nutrición, Odontología, Pediatría y Cardiología, además de vacunación y turnos con especialistas.

El Ministerio de Gobierno gestionó equipamiento de Tarjeta SUBE, renovación o solicitud de DNI, partidas de nacimiento, casamiento y defunción, y trámites de regulación dominial.

Por su parte, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación puso a disposición el registro RUPA, servicios de marcas y señales, Desarrollo Agropecuario, capacitaciones del programa Aprender, Trabajar y Producir, y asesoramiento en Defensa al Consumidor.

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda brindó asistencia para la gestión de cuentas en Ciudadano Digital, constancias y certificaciones, mientras que la Caja de Acción Social ofreció préstamos para empleados públicos y asesoramiento sobre Juego Responsable y Programa de Autoexclusión. También se atendieron consultas vinculadas a Rentas, patentes, impuestos e Ingresos Brutos, y se brindó información sobre San Juan Innova y conectividad.

En tanto, el Ministerio de Educación asesoró sobre los planes FinEs y Progresar, desbloqueo de netbooks, asistencia de gabinetes técnicos y trámites para docentes.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte ofreció asesoramiento para clubes y actividades deportivas, mientras que el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía realizó gestiones vinculadas al Instituto Provincial de la Vivienda.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable otorgó turnos para esterilización de mascotas, aplicó vacunas antirrábicas y realizó chipeo para perros potencialmente peligrosos.

La Secretaría de Seguridad y Orden Público emitió certificados de antecedentes, verificaciones vehiculares y localización de objetos robados.

Por último, personal del EPRE y de OSSE brindó información sobre subsidios de Tarifa Social y gestionó reclamos y facilidades de pago.