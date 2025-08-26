"
Dalila volvió a hablar de su encuentro con El Placo

A tres meses de la escandalosa separación de El Polaco y Barby Silenzi luego de incontables crisis en los últimos años, pero que esta vez pareciera ser definitiva luego de las fotos íntimas que se filtraron del cantante junto a Dalila, su colega de la movida tropical, fue ésta última quien recientemente confirmó el efímero affaire que mantuvo con él.

Así lo reveló la instagramer de Gossipeame popularmente conocida como Pochi en Puro Show (El Trece), quien anteriormente había contado que a los músicos se los había visto "a los besos".

En tanto, por estas horas Pochi confirmó en el programa conducido por Pampito y Matías Vázquez lo que era un secreto a voces. “Lo de Dalila y El Polaco era un rumor, pero al final se confirmó. Es más, ella le confesó a su marido que habían estado juntos en Rosario, en un camarín”, comenzó revelando.

Lo cierto es que cansada de los comentarios de Silenzi en su contra, Dalila estalló en medio de un reciente recital y, entre canción y canción, disparó: “Estuvieron hablando de mí en televisión. ¿Qué pueden decir que no sepan? Todo por el bendito Polaco. Si lo vamos a hacer, lo hacemos bien. Me volvieron loca y a él también, me dijo que lo llamaban 25 veces por día. ¡Por favor! ¡Me empaché!”.

Fue allí que lanzó picante: “¿Quién no se comería a ese bombón?”, e insistió remarcando lo buena persona que es el ex de Silenzi. “Encima como ser humano, lo dije en la tele y lo digo ahora, es súper humilde, buen tipo. Tiene muchas mujeres e hijos, sigue el camino de la Mona Jiménez, pero es muy buen tipo, educado. Lo aprecio mucho, lo quiero muchísimo y sé que él a mí también”, aclaró.

Y como si con eso no bastara, Dalila aclaró tajante: “Lo defiendo porque yo no me quiero casar con él, ¿para qué? Si mañana no sabemos dónde estamos. Le mandamos un beso a El Polaco”, antes de seguir adelante con el recital que estaba llevando adelante.

