Dalila volvió a hablar de su encuentro con El Placo

Lo cierto es que cansada de los comentarios de Silenzi en su contra, Dalila estalló en medio de un reciente recital y, entre canción y canción, disparó: “Estuvieron hablando de mí en televisión. ¿Qué pueden decir que no sepan? Todo por el bendito Polaco. Si lo vamos a hacer, lo hacemos bien. Me volvieron loca y a él también, me dijo que lo llamaban 25 veces por día. ¡Por favor! ¡Me empaché!”.

Fue allí que lanzó picante: “¿Quién no se comería a ese bombón?”, e insistió remarcando lo buena persona que es el ex de Silenzi. “Encima como ser humano, lo dije en la tele y lo digo ahora, es súper humilde, buen tipo. Tiene muchas mujeres e hijos, sigue el camino de la Mona Jiménez, pero es muy buen tipo, educado. Lo aprecio mucho, lo quiero muchísimo y sé que él a mí también”, aclaró.

Y como si con eso no bastara, Dalila aclaró tajante: “Lo defiendo porque yo no me quiero casar con él, ¿para qué? Si mañana no sabemos dónde estamos. Le mandamos un beso a El Polaco”, antes de seguir adelante con el recital que estaba llevando adelante.