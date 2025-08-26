A tres meses de la escandalosa separación de El Polaco y Barby Silenzi luego de incontables crisis en los últimos años, pero que esta vez pareciera ser definitiva luego de las fotos íntimas que se filtraron del cantante junto a Dalila, su colega de la movida tropical, fue ésta última quien recientemente confirmó el efímero affaire que mantuvo con él.
Dalila volvió a hablar de su encuentro con El Placo
“¿Quién no se comería a ese bombón?”, e insistió remarcando lo buena persona que es el ex de Silenzi. “Encima como ser humano, lo dije en la tele y lo digo ahora, es súper humilde, buen tipo", indicó la cantante.