Universitario dio la nota en Santa Lucía y se quedó con un triunfo clave para soñar con la clasificación al cuadro final del Regional. En un partido cargado de emociones, la “Uni” se impuso 17-15 sobre San Juan RC, pese a jugar varios pasajes con solo 13 hombres en cancha.
Universitario le ganó a San Juan RC y se metió en zona de clasificación
La “Uni” venció 17-15 en Santa Lucía en un clásico vibrante, pese a jugar gran parte del partido en inferioridad numérica. Con este triunfo, quedó segundo en el Top 8 Oro junto a Liceo.