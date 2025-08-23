"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > San Juan RC

Universitario le ganó a San Juan RC y se metió en zona de clasificación

La “Uni” venció 17-15 en Santa Lucía en un clásico vibrante, pese a jugar gran parte del partido en inferioridad numérica. Con este triunfo, quedó segundo en el Top 8 Oro junto a Liceo.

Universitario dio la nota en Santa Lucía y se quedó con un triunfo clave para soñar con la clasificación al cuadro final del Regional. En un partido cargado de emociones, la “Uni” se impuso 17-15 sobre San Juan RC, pese a jugar varios pasajes con solo 13 hombres en cancha.

El equipo conducido por el binomio Pallito–López mostró solidez defensiva en el primer tiempo y se fue al descanso arriba 10-0. Sin embargo, en la segunda mitad la indisciplina complicó el panorama y el local pasó al frente 15-10.

Lejos de resignarse, Universitario fue en busca de la hazaña y lo consiguió a diez minutos del cierre, apoyando el try que le dio la ventaja definitiva. Después, fue todo entrega y defensa para sostener el marcador hasta el pitazo final.

Te puede interesar...

Con esta victoria, Universitario alcanzó las 16 unidades y comparte la segunda posición con Liceo, detrás de Los Tordos que lideran cómodamente el Top 8 Oro. El próximo compromiso será el 13 de septiembre frente a Marista.

Temas

Te puede interesar