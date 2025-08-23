Universitario le ganó a San Juan RC y se metió en zona de clasificación

El equipo conducido por el binomio Pallito–López mostró solidez defensiva en el primer tiempo y se fue al descanso arriba 10-0. Sin embargo, en la segunda mitad la indisciplina complicó el panorama y el local pasó al frente 15-10.

Lejos de resignarse, Universitario fue en busca de la hazaña y lo consiguió a diez minutos del cierre, apoyando el try que le dio la ventaja definitiva. Después, fue todo entrega y defensa para sostener el marcador hasta el pitazo final.