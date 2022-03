¡Gerardo Tivani es profeta en su tierra!

El trío nunca llegó a sacar una diferencia considerable y por eso el pelotón les dio alcance en el último de los cinco giros del circuito pocitano. Allí la Agrupación le levantó el embalaje a Gerardo y el mayor de los Tivani respondió de la mejor manera. Gerardo sumó un triunfo más para el equipo. Para toda la Agrupación que sigue sumando méritos para que esta temporada sea inolvidable...

“Tuve que rematar en los últimos metros pero el trabajo lo hizo el equipo y gracias a Dios no los defraudé. Uno confía en estos compañeros, han hecho un trabajo enorme como lo hicieron toda la temporada, no tenía las mejores sensaciones pero gracias a Dios no les fallé”, comentó Gerardo tras la victoria.

Clasificación (118, 600 kms-Prom: 46,460 km/h)

Pos. Ciclista Equipo Tiempo/diferencia

1 Gerardo Tivani (Agrupación Virgen de Fátima) 2h33m14s

2 Kevin Castro (Mun.de Pocito)

3 Víctor Arroyo (Gremios por el Deporte)

4 Dario Alvarez (Chimbas Te Quiero)

5 Leonardo Cobarrubia (SEP-San Juan)